【モデルプレス＝2026/05/09】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が5月8日、公式サイトにて香港公演の日程を変更したことを発表した。【写真】XG、SIMONと撮影した成人式ショット◆XG、香港公演日程変更発表公式サイトでは「XG WORLD TOUR：THE CORE 香港公演日程変更のお知らせ」とし「XG WORLD TOUR：THE CORE IN HONG KONGは、2026年8月2日（日）に日程変更となりました。その他の詳細に変更はございません」と発表。「