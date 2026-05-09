XG、ワールドツアー香港公演日程変更発表 7月31日から8月2日開催へ
【モデルプレス＝2026/05/09】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が5月8日、公式サイトにて香港公演の日程を変更したことを発表した。
【写真】XG、SIMONと撮影した成人式ショット
公式サイトでは「XG WORLD TOUR：THE CORE 香港公演日程変更のお知らせ」とし「XG WORLD TOUR：THE CORE IN HONG KONGは、2026年8月2日（日）に日程変更となりました。その他の詳細に変更はございません」と発表。「ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
同月6日、XGにとって2度目のワールドツアー“XG WORLD TOUR：THE CORE” 香港公演の開催が決定。7月31日に行うことを発表していたが、日中戦争から太平洋戦争中に細菌兵器を開発・製造し、非人道的な人体実験を行った731部隊を連想するとして、中国のネット上では批判が上がっていた。（modelpress編集部）
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【写真】XG、SIMONと撮影した成人式ショット
◆XG、香港公演日程変更発表
公式サイトでは「XG WORLD TOUR：THE CORE 香港公演日程変更のお知らせ」とし「XG WORLD TOUR：THE CORE IN HONG KONGは、2026年8月2日（日）に日程変更となりました。その他の詳細に変更はございません」と発表。「ご迷惑をおかけしますことをお詫び申し上げますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
◆XG、香港公演開催日に批判の声
同月6日、XGにとって2度目のワールドツアー“XG WORLD TOUR：THE CORE” 香港公演の開催が決定。7月31日に行うことを発表していたが、日中戦争から太平洋戦争中に細菌兵器を開発・製造し、非人道的な人体実験を行った731部隊を連想するとして、中国のネット上では批判が上がっていた。（modelpress編集部）
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