【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのご飯を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「丁寧ですごい」小分けにした次女のご飯公開◆辻希美、夢空ちゃんのご飯公開辻は「今日はとある番組収録でした またお知らせします」と報告。続けて「写真が無いので夢のご飯w」とつづり、夢空ちゃんのご飯を紹介した。野菜が入ったミックス状のメニューやおか