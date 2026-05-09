辻希美、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのご飯公開「丁寧ですごい」「尊敬しかない」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/05/09】タレントの辻希美が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんのご飯を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「丁寧ですごい」小分けにした次女のご飯公開
辻は「今日はとある番組収録でした またお知らせします」と報告。続けて「写真が無いので夢のご飯w」とつづり、夢空ちゃんのご飯を紹介した。野菜が入ったミックス状のメニューやおかゆのような料理が、複数の小さな容器に丁寧に小分けされている様子を披露している。
この投稿にファンからは「忙しいのに丁寧ですごい」「尊敬しかない」「愛情たっぷりご飯ですね」「色合いも可愛い」「番組告知待ってます」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「丁寧ですごい」小分けにした次女のご飯公開
◆辻希美、夢空ちゃんのご飯公開
辻は「今日はとある番組収録でした またお知らせします」と報告。続けて「写真が無いので夢のご飯w」とつづり、夢空ちゃんのご飯を紹介した。野菜が入ったミックス状のメニューやおかゆのような料理が、複数の小さな容器に丁寧に小分けされている様子を披露している。
◆辻希美の投稿が話題
この投稿にファンからは「忙しいのに丁寧ですごい」「尊敬しかない」「愛情たっぷりご飯ですね」「色合いも可愛い」「番組告知待ってます」といった声が寄せられている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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