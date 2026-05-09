回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」の店内に設置された人気コンテンツ「ビッくらポン！」が今年、誕生25周年を迎えました。「ビッくらポン！」は、テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に食べ終えた皿を5枚入れると、さまざまな人気アニメやキャラクターとコラボしたグッズが当たるゲームに挑戦できるという仕掛けになっています。そこで、くら寿司（大阪府堺市）の広報・岡本愛理さん、コラボを担当する宣伝本部の栗