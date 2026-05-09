回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」の店内に設置された人気コンテンツ「ビッくらポン！」が今年、誕生25周年を迎えました。「ビッくらポン！」は、テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に食べ終えた皿を5枚入れると、さまざまな人気アニメやキャラクターとコラボしたグッズが当たるゲームに挑戦できるという仕掛けになっています。そこで、くら寿司（大阪府堺市）の広報・岡本愛理さん、コラボを担当する宣伝本部の栗栖さん に、「ビッくらポン！」の歴史やコラボを決定する裏話などについて聞きました。

【マジ？】「ビッくらポン！」が必ず当たる攻略法がコレです！ 見たことある？ 過去の貴重なグッズも！

コンテンツの世界観やキャラクターへの理解を深めることが「大切な準備」

くら寿司は、4月末時点で、国内547店舗、国外151店舗と世界で計698店舗（無添蔵・くらおさかな市場含むと704店舗） を営業しています。「ビッくらポン！」は系列店の無添蔵、くらおさかな市場を除き、全店に設置されています。

「ビッくらポン！」は、同社が「安心・美味（おい）しい・安い」というコンセプトに加え、「記憶に残る楽しさ（エンターテインメント）」も追求する中、2000年に子どもがテーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に楽しそうに皿を入れている姿にヒントを得て、ゲーム性を持たせて開発・導入しました。

当時は、テーブル脇に設置されたアナログのルーレットが回り、当たりがでると人形が踊り、オリジナルのキーホルダーなどがカプセル景品として、蔵（くら）の形をした箱から出てくるという仕様でした。名前の由来は、蔵から「ポン！」とカプセルが飛び出す演出にちなんだということです。

2009年に、人気アニメ「ONE PIECE（ワンピース）」の劇場版「ONE PIECE FILM STORONG WORLD」で、初めてのアニメコラボを実施。カプセルに金賞や銀賞を封入し、映画のチケットや特製下敷きと交換するという形でした。2010年、関西2府4県限定でプロ野球・阪神タイガースとコラボし、コラボカプセル景品が初めて登場。

2011年には、人気アニメ「名探偵コナン」とのコラボが開始し、今年、最多15回を達成しました。また、2019年に公式アプリから商品を注文すれば、サイドメニューであっても、550円で1回「ビッくらポン！」ができる「スマホでくら」を導入。2021年に景品が必ず付いてくる「ビッくらポン！にぎりセット」などの販売を開始しました。

「ビッくらポン！」のコラボは、「名探偵コナン」が最多ですが、続いて、9回の「ONE PIECE（ワンピース）」、8回の「鬼滅の刃」、7回の「サンリオ」となっています。栗栖さんによると、毎回、コラボで、最も大事にしていることは「お預かりするコンテンツへの『リスペクト』です。ファンの方が、くら寿司で作品の世界を違和感なく、心から楽しんでいただけるよう、コンテンツの世界観やキャラクターへの理解を深めることが大切な準備だと考えています」と明かしつつ、「コラボレーションは、新しい世界へ踏み出す『扉』でもあります。作品のファンにはくら寿司のこだわりを、普段から当社にお越しいただくお客様には、作品の新たな魅力をお伝えできればと思っております。双方のファンが交差することで『ポジティブな化学反応（ワクワク体験）』が生まれればと考えています」とコメントしています。

くら寿司で食事をしていると、子どもが「ビッくらポン！」の景品欲しさに、親に「もう1枚食べたいんだけど…」とねだる姿や、おなかいっぱいの親が子どものために、もう1皿頑張ってほおばるような、ほほ笑ましい光景を見たりします。

国外でも「ビッくらポン！」は設置されており、日本と同じコンテンツがコラボされていることもありますが、海外で人気のコンテンツともコラボしています。くら寿司USA・社長兼CEOの姥一（うば・はじめ）さんも、「ビッくらポン！」は海外でも人気が高く、寿司メニューを楽しんでもらえるのに加え、「ビッくらポン！」を楽しんでくれているユーザーもたくさんいて、売り上げアップの一助になっていると語っていました。

くら寿司では、現在、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」（公開中）とのコラボキャンペーンを開催中。さらに、「ビッくらポン！」の誕生25周年を記念して、1万円分の割引券が当たるキャンペーンも5月14日まで実施中です。