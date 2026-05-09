【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEのフロントマン、大森元貴の最新曲「催し」のMVビハインド映像がオフィシャルYouTubeチャンネルで公開された。 ■MVは公開24時間あまりで100万回再生を突破 「催し」は日本テレビ系報道番組『news zero』のテーマ曲として書き下ろした楽曲。5月6日にYouTubeで公開されたMVは、ステディカメラでのワンカット撮影や、細部に効いた風刺、最後まで目が離せない群