「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」ファイナルシリーズ、5月8日の第1試合で、EX風林火山の選手兼監督・二階堂亜樹（連盟）が、開始早々の東1局から強烈な一撃を放った。【映像】大舞台ほど強い！亜樹のオープニング親跳満前日まで2位につけ、首位・KONAMI麻雀格闘倶楽部を射程圏内に捉えていたEX風林火山。大事な初陣の親番、亜樹に届けられたのはソウズで2面子、ピンズに両面ターツという、スピード感溢れる配牌だった。2巡目には早