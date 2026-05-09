本日5月9日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。※放送内容は変更になることがございます■経済大国 中国の不動産不況を追跡今回は、経済大国・中国が抱える深刻な問題を取り上げる。 国を挙げハイテク産業を推し