本日5月9日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。

「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。

※放送内容は変更になることがございます

■経済大国 中国の不動産不況を追跡

今回は、経済大国・中国が抱える深刻な問題を取り上げる。 国を挙げハイテク産業を推し進め、経済成長率は5％前後を維持し発展を続ける中国。その一方で、徐々に覆い隠せなくなっている現実がある。それは不動産不況。

中国各地で、不動産不況の影響を受けた「ゴーストタウン化」が相次いでいる。取材班は今回、報道一筋24年 中国総局・柳沢記者と中国南部の広東省へ。そこには“南のディズニーランド”が宣伝文句の大規模複合施設ができあがる予定だった。しかし、未完成のまま工事はストップ。オープンを迎えられなかった施設の今とは。また、北京から新幹線で30分ほどの場所には、“アジア最大級のゴーストタウン”と呼ばれるエリアがあった。そこで記者が見たモノとは。

不動産不況は中国経済全体に影を落としている。企業の倒産は相次ぎ、市民生活にも影響が。取材班は、ローンが支払えず裁判所に強制的に売却されることになった“強制競売”の住宅を大量に発見。住民に話を聞くと、厳しい不況の実態が浮かび上がってきた。

■番組概要

「追跡取材 news LOG」

毎週土曜よる10時〜10時54分放送

（22局＋ABS、YBS、KNB、JRT、RKC、TOS／生放送）

【出演者】

メインキャスター 和久田麻由子、森圭介（日本テレビアナウンサー）

【製作著作】

日本テレビ

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