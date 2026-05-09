就活では、履歴書やESの作成に頭を悩ませる人も少なくありません。特に志望動機は、「何を書けばいいのか分からない」と手が止まりがちなポイントです。今回は、人気漫画「#就活でやらかした話」から、効率化を狙ったはずが思わぬ落とし穴にはまってしまった就活生のエピソードです。便利なツールを使ったつもりが、思わぬ“やらかし”につながっていました。ぜひ、このあと何が起きたのか予想してみてください。○本当にあった就