◇セ・リーグ阪神1─10DeNA（2026年5月8日甲子園）阪神は1―10でDeNAに大敗した。まさかの悪夢が待っていた。3番手の桐敷が9回から登板。4連打を浴びるなど、1死も取れずに降板となった。無死満塁からは4番手の畠が継投。だが、宮崎に左中間への3ランを被弾するなど負の連鎖を止めることはできなかった。試合後、桐敷は「切り替えてまた頑張ります」と反省。畠は「何とか抑えたかったですね。（悪い流れを）止めたり