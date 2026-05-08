【2026 COFFEE GEAR】ダンディなマスターが淹れてくれるサイフォンコーヒー。濃く、深く、これぞまさしくコーヒーの王道と感じさせられるたっぷりとしたボディ感。しかしそれはプロだけのものではない。さあ、おうちサイフォンはじめよう。＊＊＊サイフォン式は踏み込むのに勇気がいる珈琲の奥の院と思われがちだが、イメージとは裏腹に「手順さえ覚えれば楽」とも言われる。そこで今回訪ねたのがサイフォン式の名付け親「