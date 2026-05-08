お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が7日深夜、TBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。女優の沢尻エリカ（40）が「一番トガってる時」の凄さを語った。小木がゴールデンウイークに、沖縄・宮古島で俳優の小出恵介と会ったという話をし、それが2006年から07年に明治製菓「キシリッシュ」のCMで共演して以来の再会だったと語った。同CMは「XYLISH SHOW!シリーズ 」とし