１日、武漢市の東湖風景区。（武漢＝新華社記者／沈虹氷）【新華社武漢5月8日】中国湖北省武漢市の東湖では、33平方キロに及ぶ広大な水域に多くの動植物が息づいている。120余りの島があり、約13平方キロの緑豊かな山林が湖畔を囲み、100キロを超える緑道が湖岸に沿って延びる。十以上の分岐水域が複雑に入り組み、約6.7平方キロの湿地が都市で生命を育んでいる。長年にわたる体系的な管理により、東湖の水質は持続的に改善し