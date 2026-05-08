ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のさくらみこと、Gakkenによるコラボ参考書「さくらみこでもわかるシリーズ」が、8月6日に発売されることが発表された。 【画像あり】表紙はイラストレーターのなな先生が担当 本シリーズは、小学生のおさらいレベルから中学の基礎固めを楽しく学べる学習参考書。中面はフルカラーの描き下ろしイラストに加え、さく