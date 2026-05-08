漫画『ブルーロック』の実写映画『ブルーロック』（8月7日公開）の追加キャストが発表され、二子一揮役は富本惣昭が担当する。あわせてビジュアルが公開された。【動画】顔そっくり！二子一揮姿の富本惣昭公開された実写ビジュアル主人公・潔世一の前に立ちはだかる敵チームの新たなキャストとして出演し、富本は、冷静な分析力が武器の頭脳派であるチームYの二子一揮を演じる。今回の出演に「ブルーロックは、出演が決ま