山口銀行などを傘下とする山口フィナンシャルグループが8日、ことし3月期の決算を発表しました。4期連続の増収となりましたが、今後の金利上昇を見越した対応で減益となっています。山口フィナンシャルグループのことし3月期の連結決算は、一般企業の売上高にあたる経常収益が前の期より485億600万円増加し、過去最高の2619億4100万円となりました。一方で純利益は23億3700万円減の330億80万円となりました。今後の金