Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」では幅広いジャンルの作品を楽しむことができる。本記事では、「Kindleストア」で読めるタイトルの中から今こそ読みたい朝井リョウの作品を厳選してご紹介。『イン・ザ・メガチャーチ』が2026年本屋大賞を受賞し、話題沸騰中の朝井リョウ。この機会に、思わずのめり込んでしまう巧みな設定の小説から笑いがこらえきれないエッセイまで、様々な一面を覗かせる朝井リョウワールドに