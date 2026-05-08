■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）第10試合で平本蓮とスタンディングバウトルールで対戦する皇治が、2日後に迫った因縁の相手との試合、そして自身の格闘技キャリアやかつて対戦した武尊選手の引退試合について語った。【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治昨年5月の『RIZIN男祭り』以来、1年ぶりの復帰戦となる今回は、当初はMMAでの試合が予定されていたが、3週間前に平