【RIZIN】皇治「チケット3000万円は売った」平本蓮の“ルール交渉”には呆れ顔【インタビュー】
■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）
第10試合で平本蓮とスタンディングバウトルールで対戦する皇治が、2日後に迫った因縁の相手との試合、そして自身の格闘技キャリアやかつて対戦した武尊選手の引退試合について語った。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
昨年5月の『RIZIN男祭り』以来、1年ぶりの復帰戦となる今回は、当初はMMAでの試合が予定されていたが、3週間前に平本の試合が電撃決定。会見、そしてSNSでバチバチにやりあってきた集大成として、2日後にリングで対峙する。
●皇治 インタビュー
――大会まであと2日となりました。現在の心境はいかがですか？
【皇治】いやもう見てこれ（スポンサーがたくさん並んだショーツを見せて）。こんなにもみんなが応援してくれてうれしいですね。儲かってしゃあないですね。（金額にすると？）すごいよ、マジですごい。みんなひっくり返ると思うから、言わんとこ（笑）。
――対戦相手の平本蓮選手の印象を教えてください
【皇治】よく喋ったからね。もう何もないけど。まあ、印象はいい子やけど、クスリかな。
――かなり注目されている試合ですが、どんな試合展開になるとイメージしていますか？
【皇治】ハゲチャビンのためにステロイドチェックせなあかんから。それをしっかりして、あの試合でほんまにステロイドしてたかどうかはっきりする試合になると思うから、それを試合内容で見せなアカンとは思ってますね。
――誕生日おめでとうございます。37歳になられましたね。
【皇治】ありがとうございます。37のカリスマになりました（笑）。こんな年齢まで続けてビックリというか、生意気に20代で引退するとか言ってたんで、なんやかんやでこんだけ皆さんが応援してくれなかったらこの年までできてないんで、ホンマに感謝してます。
――いくつまで現役を続けますか？
【皇治】僕のことわちゃわちゃ言うヤツいっぱいいるけど、この年までにこうやって調子乗れるヤツって、おらんと思うんすよね。だからマジ格闘技界に愛されてるなと思ってます。はい、ありがとうございます。
」
――平本選手はSNS等で直前までやり合っていますが、怒りの感情はありますか？
【皇治】ないですね、ないです。相手が勝手に怒るっていうパターンがずっとあるだけで、僕だってずっと試合前に冷静じゃないですか。今まで試合してきて、僕が怒ってることってないんじゃないですか。相手がずっと怒ってますよね。いつも通りって感じですよ。
――平本選手だからこそ感じるものは？
【皇治】何もない。あの子SNSだけですやんか。対面したら地蔵みたいなって、かわいいなと思ってますよ。
――平本選手がボクシング界のレジェンドのテレンス・クロフォードさんと写真を撮ったりプロモーションをしていますが。
【皇治】頑張ってるなって思いますよ、盛り上げるためにね。別に誰でも撮れますからね、写真ぐらいは。そんなね、芸能人と写真撮るのと一緒で。頑張ってプロモーションしてるなと見てましたけど。
――ステロイド問題を抜きにして、純粋なファイターとしての印象は？
【皇治】ステロイドに手を出すまでは普通に面白いなと思ってましたし、普通に強かったじゃないですか。だからそういう風に見てました。僕はホンマに人としてはみんなが知ってるよりアホやし、まだまだな人間やし、みんなに迷惑かけてますけど、格闘家としては15歳から始めて、ずっとまっすぐに正直に生きてきたつもりです。そこ（不正）は一切したつもりもなくて。せやけど彼は、格闘技に対して1番いけないことをしてしまったんで。格闘家としては1番ダサいです。僕は人間としてあんなこと（交通事故）をしたんで、ダサいもん対決じゃないですか、これは。
――先日、かつて対戦した武尊選手が引退されました。SNSで言及されなかった理由は？
【皇治】ホンマに彼がいたから、自分もこうやってずっと調子乗れてきた部分もあったから、最後ぐらいは僕が茶化すとこじゃないなって思ったのかな。
――試合はご覧になりましたか？
【皇治】試合は流れてきたっすね。でもマジで持ってると思うわ。ホンマにディスるわけじゃなく、いろいろあったじゃないですか、試合前に。そういう中で、ロッタンもああいう形で呼べるのも、ああいう形で試合できるのも、ホンマに持ってるなと。ホンマのカリスマやったんやなって。嫌味じゃなく素直にそう思ってますね。全部持って行きよるじゃないですか。現役続けとったらいつかね、倒してやろうと思ってましたけど。でもホンマに偉大やったですね。
――YouTubeチャンネルがBANされた原因は分かりましたか？
【皇治】エロサイトを紹介してもうたからですよね（苦笑）。アカンやねんって知らんかったけど、小さい子たちにも影響があるので、その辺は反省せなあアカンですよね。YouTubeの偉いさん、ちょっと返してください。誕生日なんで。とか言ってるとふざけてるみたいじゃないですか、だから嫌なんよね。アイツ全然反省してないみたいになるやん。ちゃんとそういうのも管理せなアカンなと思いましたよ。試合が終わったらちゃんとYouTubeに謝りに行きます。そのためには今回の試合も頑張らないなと。ホンマ忙しいっすね。忙しいよ。
――バンテージの件で平本選手とやり合っていますが、現在の状況は？
【皇治】もういいですよ、めんどくさい。僕の陣営はやっぱむっちゃ心配してくれるわけですよ、いろいろ。でもね、彼が信用されないのは、しゃあないじゃないですか。クスリを買ってもうたから、もうしゃあないんですよ。だから、僕は両陣営で見合うとか、RIZIN公式ルールでいつも通りやったらいいやって言ってるだけの話ですよ。それが「勝率を上げるために」みたいなことを書いたけど、お前ら1ミリでもあげるためにもうクスリ使ってもうてるやん、めちゃくちゃダサいやん思って。もう黙ってティッシュペーパー巻いとけと思ってんすけどね。まあまあ正々堂々とやったらええやんと。
――最終的にはどのような形を望みますか？
【皇治】バンテージがどうのこうので自信ないんかいなって思ってますけど、俺は正々堂々といつも通りのルールでやったらええやんっていうことを伝えたかっただけで。RIZINが介入するならなんでもいいと思うんですけど、僕もあんまり意味わかってないからね。だからいつも通りやったらいいやんって、いつも通りRIZINがなんかスタンプみたいな押すんですよ。それしたらいいやって俺は思ってるだけで。なんか特別ルールやからRIZINが入れへんみたいな話やったらしいですよね。メイウェザーじゃあるまいしね。もう、面倒くさいやん。RIZINにスタンプ押してもらったら、それで公平やっていうだけ。
――久々の関西での試合、気合いは入っていますか？
【皇治】気合い入るというか、たくさんの人たちがチケット買ってくれて、来てくれるから頑張らなあかんすよね。いつもに比べてあんま売ってないから、でも俺一人で3000万ぐらい売ったんじゃないですか。ほんでチケット完売なってないって、他の選手なにしてんねやって思いますけど。みんな頑張って売ったらいいのにね。
――本来はMMAの試合が予定されていましたが、今回このカード・形式を受けた理由は？
【皇治】ちゃんと適正階級で公式戦できてないから、MMAをみんなの前で見せる気やったし。けど、賛否両論をごちゃごちゃ世間を言わすことが僕の仕事なんで、それやったらもっちゃん（平本）とやる方が100パーセントごちゃごちゃなるやろうなと思ったんで受けただけですよ。
――セコンドに関して、細川バレンタインさんや川尻達也さんのSNSでのやり取りが話題ですが。
【皇治】おっさんたちがガチャガチャ言ってましたね。MMAは青木真也、ボクシングはバレンさん、昔から決まってますしね。なんか面白いですよね、あのおじさんたち。愉快なおじさんと思ってあのやり取りを見てますけど、川尻さんって面白いんですね。僕あんま面識なくて、ただの筋肉の人なんかなと思ったらけっこう面白いなと思って、今度ちょっと喋ってみたいなと思いますけど。今度4人でコラボして面白いんじゃないですかね。バレンさん、川尻さん、青木さん、僕でね。
――周囲の喧騒をどう捉えていますか？
【皇治】ホンマに楽しくて、RIZINを盛り上げてくれて嬉しいなと思ってますし、全てが僕にとっては愛の形やと思ってるんで、どんな意見もほんまに感謝してます。やっぱり無視されるんがね、1番僕の寂しいんで。いろんなアンチのご縁ももちろんですけど、日々ほんまに感謝してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、あった。ごめんね。
」
――細川バレンタインさんから指示やアドバイスはありますか？
【皇治】バレンさんにはずっと「平本とは相性がいいからやればいい」ってけっこう前から言われてて。それが実現したって感じなんで。けっこういい練習ができてきたし。面白い展開になると思います。
――「相性がいい」というのは、相手に穴が見つかったということでしょうか？
【皇治】そうっすね。穴は完全にあれでしょう、ドーピング検査でしょう。
――下馬表では相手優位の声もありますが、逆に燃えますか？
【皇治】もちろんですよ。人生ずっと笑われて生きてきたんで、こうなるのは無理やと、ここの場所に座るのも無理やと、RIZINのリングに上がるのなんか無理やと言われてね。ずっと生きてきたんで、ずっと反骨精神だけで生きてきたんで。無理って言われることに対して見返してやろうっていうのは、ずっと思ってますし。どうなっても反抗精神は忘れてないですし、こうなれたのはたくさんの人のおかげなんで、その人たちの感謝も忘れてない。寝ぼけた妬んでるヤツらが、僕が立ってるだけでどうのこうのって言ってますけど、全力でどうなろうが立ち向かいますし、どんだけ不利って言われようがね、倒しに行きますよ。
――この試合がキックではなくボクシングルールであることは有利だと思いますか？
【皇治】その辺はなんとも思ってないですけどね。ボクシングは好きやからいいかなとは思ってますけど。
第10試合で平本蓮とスタンディングバウトルールで対戦する皇治が、2日後に迫った因縁の相手との試合、そして自身の格闘技キャリアやかつて対戦した武尊選手の引退試合について語った。
【写真】13年間付き合った元カノの登場でタジタジになる皇治
昨年5月の『RIZIN男祭り』以来、1年ぶりの復帰戦となる今回は、当初はMMAでの試合が予定されていたが、3週間前に平本の試合が電撃決定。会見、そしてSNSでバチバチにやりあってきた集大成として、2日後にリングで対峙する。
――大会まであと2日となりました。現在の心境はいかがですか？
【皇治】いやもう見てこれ（スポンサーがたくさん並んだショーツを見せて）。こんなにもみんなが応援してくれてうれしいですね。儲かってしゃあないですね。（金額にすると？）すごいよ、マジですごい。みんなひっくり返ると思うから、言わんとこ（笑）。
――対戦相手の平本蓮選手の印象を教えてください
【皇治】よく喋ったからね。もう何もないけど。まあ、印象はいい子やけど、クスリかな。
――かなり注目されている試合ですが、どんな試合展開になるとイメージしていますか？
【皇治】ハゲチャビンのためにステロイドチェックせなあかんから。それをしっかりして、あの試合でほんまにステロイドしてたかどうかはっきりする試合になると思うから、それを試合内容で見せなアカンとは思ってますね。
――誕生日おめでとうございます。37歳になられましたね。
【皇治】ありがとうございます。37のカリスマになりました（笑）。こんな年齢まで続けてビックリというか、生意気に20代で引退するとか言ってたんで、なんやかんやでこんだけ皆さんが応援してくれなかったらこの年までできてないんで、ホンマに感謝してます。
――いくつまで現役を続けますか？
【皇治】僕のことわちゃわちゃ言うヤツいっぱいいるけど、この年までにこうやって調子乗れるヤツって、おらんと思うんすよね。だからマジ格闘技界に愛されてるなと思ってます。はい、ありがとうございます。
」
――平本選手はSNS等で直前までやり合っていますが、怒りの感情はありますか？
【皇治】ないですね、ないです。相手が勝手に怒るっていうパターンがずっとあるだけで、僕だってずっと試合前に冷静じゃないですか。今まで試合してきて、僕が怒ってることってないんじゃないですか。相手がずっと怒ってますよね。いつも通りって感じですよ。
――平本選手だからこそ感じるものは？
【皇治】何もない。あの子SNSだけですやんか。対面したら地蔵みたいなって、かわいいなと思ってますよ。
――平本選手がボクシング界のレジェンドのテレンス・クロフォードさんと写真を撮ったりプロモーションをしていますが。
【皇治】頑張ってるなって思いますよ、盛り上げるためにね。別に誰でも撮れますからね、写真ぐらいは。そんなね、芸能人と写真撮るのと一緒で。頑張ってプロモーションしてるなと見てましたけど。
――ステロイド問題を抜きにして、純粋なファイターとしての印象は？
【皇治】ステロイドに手を出すまでは普通に面白いなと思ってましたし、普通に強かったじゃないですか。だからそういう風に見てました。僕はホンマに人としてはみんなが知ってるよりアホやし、まだまだな人間やし、みんなに迷惑かけてますけど、格闘家としては15歳から始めて、ずっとまっすぐに正直に生きてきたつもりです。そこ（不正）は一切したつもりもなくて。せやけど彼は、格闘技に対して1番いけないことをしてしまったんで。格闘家としては1番ダサいです。僕は人間としてあんなこと（交通事故）をしたんで、ダサいもん対決じゃないですか、これは。
――先日、かつて対戦した武尊選手が引退されました。SNSで言及されなかった理由は？
【皇治】ホンマに彼がいたから、自分もこうやってずっと調子乗れてきた部分もあったから、最後ぐらいは僕が茶化すとこじゃないなって思ったのかな。
――試合はご覧になりましたか？
【皇治】試合は流れてきたっすね。でもマジで持ってると思うわ。ホンマにディスるわけじゃなく、いろいろあったじゃないですか、試合前に。そういう中で、ロッタンもああいう形で呼べるのも、ああいう形で試合できるのも、ホンマに持ってるなと。ホンマのカリスマやったんやなって。嫌味じゃなく素直にそう思ってますね。全部持って行きよるじゃないですか。現役続けとったらいつかね、倒してやろうと思ってましたけど。でもホンマに偉大やったですね。
――YouTubeチャンネルがBANされた原因は分かりましたか？
【皇治】エロサイトを紹介してもうたからですよね（苦笑）。アカンやねんって知らんかったけど、小さい子たちにも影響があるので、その辺は反省せなあアカンですよね。YouTubeの偉いさん、ちょっと返してください。誕生日なんで。とか言ってるとふざけてるみたいじゃないですか、だから嫌なんよね。アイツ全然反省してないみたいになるやん。ちゃんとそういうのも管理せなアカンなと思いましたよ。試合が終わったらちゃんとYouTubeに謝りに行きます。そのためには今回の試合も頑張らないなと。ホンマ忙しいっすね。忙しいよ。
――バンテージの件で平本選手とやり合っていますが、現在の状況は？
【皇治】もういいですよ、めんどくさい。僕の陣営はやっぱむっちゃ心配してくれるわけですよ、いろいろ。でもね、彼が信用されないのは、しゃあないじゃないですか。クスリを買ってもうたから、もうしゃあないんですよ。だから、僕は両陣営で見合うとか、RIZIN公式ルールでいつも通りやったらいいやって言ってるだけの話ですよ。それが「勝率を上げるために」みたいなことを書いたけど、お前ら1ミリでもあげるためにもうクスリ使ってもうてるやん、めちゃくちゃダサいやん思って。もう黙ってティッシュペーパー巻いとけと思ってんすけどね。まあまあ正々堂々とやったらええやんと。
――最終的にはどのような形を望みますか？
【皇治】バンテージがどうのこうので自信ないんかいなって思ってますけど、俺は正々堂々といつも通りのルールでやったらええやんっていうことを伝えたかっただけで。RIZINが介入するならなんでもいいと思うんですけど、僕もあんまり意味わかってないからね。だからいつも通りやったらいいやんって、いつも通りRIZINがなんかスタンプみたいな押すんですよ。それしたらいいやって俺は思ってるだけで。なんか特別ルールやからRIZINが入れへんみたいな話やったらしいですよね。メイウェザーじゃあるまいしね。もう、面倒くさいやん。RIZINにスタンプ押してもらったら、それで公平やっていうだけ。
――久々の関西での試合、気合いは入っていますか？
【皇治】気合い入るというか、たくさんの人たちがチケット買ってくれて、来てくれるから頑張らなあかんすよね。いつもに比べてあんま売ってないから、でも俺一人で3000万ぐらい売ったんじゃないですか。ほんでチケット完売なってないって、他の選手なにしてんねやって思いますけど。みんな頑張って売ったらいいのにね。
――本来はMMAの試合が予定されていましたが、今回このカード・形式を受けた理由は？
【皇治】ちゃんと適正階級で公式戦できてないから、MMAをみんなの前で見せる気やったし。けど、賛否両論をごちゃごちゃ世間を言わすことが僕の仕事なんで、それやったらもっちゃん（平本）とやる方が100パーセントごちゃごちゃなるやろうなと思ったんで受けただけですよ。
――セコンドに関して、細川バレンタインさんや川尻達也さんのSNSでのやり取りが話題ですが。
【皇治】おっさんたちがガチャガチャ言ってましたね。MMAは青木真也、ボクシングはバレンさん、昔から決まってますしね。なんか面白いですよね、あのおじさんたち。愉快なおじさんと思ってあのやり取りを見てますけど、川尻さんって面白いんですね。僕あんま面識なくて、ただの筋肉の人なんかなと思ったらけっこう面白いなと思って、今度ちょっと喋ってみたいなと思いますけど。今度4人でコラボして面白いんじゃないですかね。バレンさん、川尻さん、青木さん、僕でね。
――周囲の喧騒をどう捉えていますか？
【皇治】ホンマに楽しくて、RIZINを盛り上げてくれて嬉しいなと思ってますし、全てが僕にとっては愛の形やと思ってるんで、どんな意見もほんまに感謝してます。やっぱり無視されるんがね、1番僕の寂しいんで。いろんなアンチのご縁ももちろんですけど、日々ほんまに感謝してます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
あ、あった。ごめんね。
」
――細川バレンタインさんから指示やアドバイスはありますか？
【皇治】バレンさんにはずっと「平本とは相性がいいからやればいい」ってけっこう前から言われてて。それが実現したって感じなんで。けっこういい練習ができてきたし。面白い展開になると思います。
――「相性がいい」というのは、相手に穴が見つかったということでしょうか？
【皇治】そうっすね。穴は完全にあれでしょう、ドーピング検査でしょう。
――下馬表では相手優位の声もありますが、逆に燃えますか？
【皇治】もちろんですよ。人生ずっと笑われて生きてきたんで、こうなるのは無理やと、ここの場所に座るのも無理やと、RIZINのリングに上がるのなんか無理やと言われてね。ずっと生きてきたんで、ずっと反骨精神だけで生きてきたんで。無理って言われることに対して見返してやろうっていうのは、ずっと思ってますし。どうなっても反抗精神は忘れてないですし、こうなれたのはたくさんの人のおかげなんで、その人たちの感謝も忘れてない。寝ぼけた妬んでるヤツらが、僕が立ってるだけでどうのこうのって言ってますけど、全力でどうなろうが立ち向かいますし、どんだけ不利って言われようがね、倒しに行きますよ。
――この試合がキックではなくボクシングルールであることは有利だと思いますか？
【皇治】その辺はなんとも思ってないですけどね。ボクシングは好きやからいいかなとは思ってますけど。