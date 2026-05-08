値上げラッシュが続きモノの値段が上がっています。「節約で乗り切る」というのが一般的な意見です。長期スパンで見ると、せっかく100万円を貯めてもインフレによって預金の価値が下がる可能性があります。そのため、この点も考慮することが必要です。 そこで本記事では、インフレ時代に節約だけでなく、お金の預け先を見直す必要性について解説します。 「何を節約する？」を家族で相談も大事 食料品やガソリン