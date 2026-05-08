滑川高校海洋科で伝統の「日本海開き」が行われ、生徒たちがまだ冷たい初夏の海に飛び込みました。「Ｍ２いくぞー！おー！」気合を入れたのは滑川高校海洋科の生徒たち。意を決して冷たい海に飛び込みました。この「日本海開き」は、旧・水産高校から受け継がれてきた伝統行事で、今年で75回目です。当初は今月1日の予定でしたが、近くでクマの目撃情報があったことから延期となっていました。待ちかねたきょう、勢い