韓国の俳優イ・ソンギョンが、2024年12月以来約1年半ぶりとなる来日イベント『2026 LEE SUNG KYOUNG FANMEETING in TOKYO コンコン★キラキラ』をあす9日開催。ドラマ『君がきらめく季節に』で話題となったイ・ソンギョンの、デビュー作『大丈夫、愛だ』をはじめ『浪漫ドクター キム・サブ2』など、ABEMAで配信中の5作品を紹介する。【場面ショット】新鮮！デビュー作で不良の女子高生を演じたイ・ソンギョン◆『大丈夫、愛だ』