2026年5月に入って2勝5敗と波に乗れず、貯金1に減らした巨人。心配なのが松本剛だ。日本ハムからFA移籍1年目の今年は中堅のレギュラーで期待されたが、30試合出場で打率.195、0本塁打、2打点。4月28日からの9連戦でみると打率.056と打撃の状態が上向いてこない。補強ポイントからズレてはいないがFA補強で即戦力として計算していただけにファンの落胆は大きいが、期待外れとも言い切れない。日本ハム時代に首位打者を獲得した経験