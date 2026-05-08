タレントの中川翔子さんは5月8日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装で双子を抱く姿を公開しました。【写真】中川翔子、ライブ衣装で双子を抱く姿「しょこたんかっこよすぎ」中川さんは、全力で駆け抜けたライブを振り返り、「ライブの日昼夜あばれて楽しかったけど代償に身体中ぼろぼろなって、マッサージにいきちょっと回復しました、これも勲章だ！」と報告。続けて「 双子が観にきてくれたこと ママの歌を聞いてもらう夢叶