「スクスクと成長してますね」中川翔子、ライブ衣装で双子を抱く姿に「推しの子みたい」と反響！
タレントの中川翔子さんは5月8日、自身のInstagramを更新。ライブ衣装で双子を抱く姿を公開しました。
【写真】中川翔子、ライブ衣装で双子を抱く姿
さらに「連休明け保育園にいったら発達すすんでびっくりと先生から！ 弟くんが片手つかまり立ちしている！」と、子どもの成長についても報告。子どもがつかまり立ちをする写真も披露しました。
コメントでは「双子ちゃんめちゃくちゃ大きくなってて！！あらためてびっくり！！」「もう少ししたら、ママと一緒に歌って踊ってくれそう」「可愛いすぎる好きすぎて滅」「しょこたんかっこよすぎ」「スクスクと成長してますね」「あんよがムチムチしてきましたね」「推しの子みたいでいいですね！」などの声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】中川翔子、ライブ衣装で双子を抱く姿
「しょこたんかっこよすぎ」中川さんは、全力で駆け抜けたライブを振り返り、「ライブの日 昼夜あばれて楽しかったけど代償に身体中ぼろぼろなって、マッサージにいきちょっと回復しました、これも勲章だ！」と報告。続けて「 双子が観にきてくれたこと ママの歌を聞いてもらう夢叶って不思議だったなぁ」とつづり、17枚の写真と3枚の画像を公開しました。華やかなライブ衣装で双子を愛おしそうに抱く姿や、熱気あふれるライブ中の様子が収められています。
コメントでは「双子ちゃんめちゃくちゃ大きくなってて！！あらためてびっくり！！」「もう少ししたら、ママと一緒に歌って踊ってくれそう」「可愛いすぎる好きすぎて滅」「しょこたんかっこよすぎ」「スクスクと成長してますね」「あんよがムチムチしてきましたね」「推しの子みたいでいいですね！」などの声が寄せられています。
「双子がライブを見に来てくれました」6日にも、歌手活動20周年を記念したライブの様子を投稿した中川さん。「初めて双子がライブを見に来てくれました」と喜びを明かし、客席側でスタッフに抱かれながらステージを見つめる双子の後ろ姿を公開しました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)