「カローラ」特別仕様車を発表！2026年で誕生から60周年を迎えたトヨタ「カローラ」。1966年の初代発売以来、現行の12代目まで世界150カ国以上で展開されており、累計販売台数は5000万台を超えるロングセラーモデルとなっています。そして周年の節目に合わせ、台湾の総代理店である和泰汽車は、これまでの支持に対する感謝を込めた特別仕様車「カローラ 60周年アニバーサリー・エディション（The 60th）」を発表しました。【画