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■台風5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月8日12時45分発表気象庁 8日12時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度00分 (8.0度)東経139度55分 (139.9度)進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)中心気圧 998 hPa中心付近の最大風速&