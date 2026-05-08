■台風5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月8日12時45分発表気象庁 8日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    カロリン諸島中心位置    北緯8度00分 (8.0度)東経139度55分 (139.9度)進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)中心気圧    998 hPa中心付近の最大風速&