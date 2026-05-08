【台風情報】台風5号(ハグピート)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速30メートル予想 今後の全国の天気を地方ごとに 気象庁
■台風5号(ハグピート)
2026年5月8日12時45分発表 気象庁
8日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 カロリン諸島
中心位置 北緯8度00分 (8.0度)
東経139度55分 (139.9度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
15m/s以上の強風域 北東側 390 km (210 NM)
南西側 220 km (120 NM)
9日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 カロリン諸島
予報円の中心 北緯9度40分 (9.7度)
東経136度50分 (136.8度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
10日9時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯10度55分 (10.9度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1000 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
11日9時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度10分 (12.2度)
東経131度40分 (131.7度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1006 hPa
予報円の半径 300 km (160 NM)
■全国の今後の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
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