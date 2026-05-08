元乃木坂46のタレント松村沙友理（33）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。本当の性格について語った。番組では、飲み会の席で女性が男性にあからさまなボディタッチをすることについて議論。松村は「自分がそういう場面に出くわしたことがないので、面白くなっちゃうかも。すげえー！って」と笑い、「そういう世界があるんだって思う」とあざとさよりも感心の方に気持ちが向くと