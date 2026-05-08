元乃木坂46のタレント松村沙友理（33）が、7日深夜放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。本当の性格について語った。

番組では、飲み会の席で女性が男性にあからさまなボディタッチをすることについて議論。松村は「自分がそういう場面に出くわしたことがないので、面白くなっちゃうかも。すげえー！って」と笑い、「そういう世界があるんだって思う」とあざとさよりも感心の方に気持ちが向くと語った。

自身はぶりっこキャラで知られるが、MCの南海キャンディーズ山里亮太から「さゆりんごはそういうのしないの？」と聞かれると、松村は「私、意外と全然しないんですよ」と苦笑い。山里が「確かにさゆりんごって陽な感じするでしょ？めちゃくちゃ陰だから」と共演陣に説明すると、「ド陰なんです」と認めた。

山里はまた「ファッションショーイベントの裏で会うさゆりんご、俺しか見えねえんじゃねえかって。大きな試合に負けたのかなぐらいの感じ」と、華やかなイベントの舞台裏でうつむきながら床を見つめる松村の姿を再現。松村が「誰にも話しかけられないように」と理由を明かすと、山里は「すごいよね」と徹底ぶりに驚いていた。