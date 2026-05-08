スパイダーマンの悲しき宿命……それは、自分を育ててくれたベンおじさんを失い、「大いなる力には大いなる責任が伴う」ことを痛みとともに学ぶということだ。 トビー・マグワイア版『スパイダーマン』と、アンドリュー・ガーフィールド版『アメイジング・スパイダーマン』シリーズでも、ピーター・パーカーは自らの怠慢によって悪党を見過ごしたこと