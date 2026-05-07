阪急デリカが運営する「阪急ベーカリー」では、5月1日(金)〜31日(日)の期間中、北海道フェアである『北海道ぱん日和』を開催。同イベントは、素材の宝庫である北海道の魅力をパンで楽しむ期間限定フェアとなっている。北海道フェアの商品紹介毎年人気の商品に加え新作も登場し、バリエーション豊かなラインナップを用意したという『北海道ぱん日和』。ちくわパンは、ツナサラダを詰めたちくわをふんわり生地で包み込んだ。噛むほど