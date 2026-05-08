YouTuberのヒカル（34）が、13歳年下の恋人や、その恋人の子どもと過ごしたゴールデンウィークの様子を披露した。【映像】ヒカル、13歳年下の恋人と自宅で過ごす様子2025年5月31日、元キャバクラ嬢で、実業家の進撃のノア（31）との“交際0日婚”を発表したヒカル。同じ年の9月には「オープンマリッジ」宣言で話題となったが、12月19日、離婚を報告していた。それから約4カ月後となる、2026年4月29日、自身のYouTubeチャンネ