銀座コージーコーナーは、2026年5月11日から、全国の生ケーキ取扱店で「赤肉メロン」と「青肉メロン」を使用したスイーツを販売する。「赤肉メロン」の濃厚な甘みと芳醇な香り、「青肉メロン」の爽やかな甘みと香りを一度に楽しめる、夏季限定のメロンスイーツ5品をラインアップした。※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。【すべての画像はこちら】◆2種メ