TWICE（トゥワイス）のJEONGYEON（ジョンヨン、29）が、姉で女優のコン・スンヨン（33）との秘話を話しながら涙した。6日に放送された韓国のテレビ局tvNの人気芸能トーク番組で、同姉妹の予告編映像が放送された。次回にコン・スンヨンが出演する予定で、それに関連してジョンヨンがインタビューに答えたもの。映像では「姉が最近、うまくいっていて本当にうれしい」と切り出し、その後「私がメンタル的につらかった時期だった…涙