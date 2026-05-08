TWICE（トゥワイス）のJEONGYEON（ジョンヨン、29）が、姉で女優のコン・スンヨン（33）との秘話を話しながら涙した。6日に放送された韓国のテレビ局tvNの人気芸能トーク番組で、同姉妹の予告編映像が放送された。

次回にコン・スンヨンが出演する予定で、それに関連してジョンヨンがインタビューに答えたもの。映像では「姉が最近、うまくいっていて本当にうれしい」と切り出し、その後「私がメンタル的につらかった時期だった…涙が出そう」と言って涙を流す映像が流れた。

姉は現在、韓国で大ヒット中のドラマ「21世紀の大君夫人」に出演中で、同芸能番組に招待された。

ジョンヨンは20年にTWICEの9枚目ミニアルバム「MORE＆MORE」の活動を控えていたタイミングで、頸椎（けいつい）ヘルニアと診断され治療を受けた。その過程で、ステロイド服用による副作用のクッシング症候群により体重が急激に増加する変化を経験したとされる。さらにパニック障害と不安障害も重なり、活動を中止していた。翌21年6月に活動を再開したが、2カ月後の同8月には心理的な不安とパニック障害の症状が出て、再び活動を中止していた。