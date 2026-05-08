日本経済はこれからどうなるのか。モルガン銀行（現・JPモルガン・チェース銀行）元日本代表の藤巻健史さんは「日銀が債務超過に陥り、その信用が失墜すれば、日本はハイパーインフレになる。日本国債の格付けが『A＋』でも、円の価値が暴落する可能性は十分にある」という――。※本稿は、藤巻健史『物価高・円安はもう止められない！』（PHPビジネス新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメー