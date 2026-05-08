2026−27シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）に、ラ・リーガから5クラブが出場することが決定した。7日、スペイン紙『マルカ』が報じている。7日に行われたヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）ノックアウトフェーズ・準決勝の2ndレグで、ラージョ・バジェカーノがストラスブールに1−0と勝利し、2戦合計スコア2−0でクラブ史上初の欧州大会決勝戦へと進出。この結果、UEFA係数の上位2リーグに与えられる次年度のCLの追加