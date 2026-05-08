日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2966（-12.0-0.40%） ホンダ1259（-0.5-0.04%） 三菱ＵＦＪ2825（-38-1.33%） みずほＦＧ6795（-131-1.89%） 三井住友ＦＧ5618（-71-1.25%） 東京海上7177（-33-0.46%） ＮＴＴ151（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2520（-5-0.20%） ソフトバンク220（-1.3-0.59%） 伊藤忠1981（-28-1.39%