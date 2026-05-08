日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2966（-12.0　-0.40%）
ホンダ　1259（-0.5　-0.04%）
三菱ＵＦＪ　2825（-38　-1.33%）
みずほＦＧ　6795（-131　-1.89%）
三井住友ＦＧ　5618（-71　-1.25%）
東京海上　7177（-33　-0.46%）
ＮＴＴ　151（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2520（-5　-0.20%）
ソフトバンク　220（-1.3　-0.59%）
伊藤忠　1981（-28　-1.39%）
三菱商　5328（-70　-1.30%）
三井物　5549（-29　-0.52%）
武田　5223（-87　-1.64%）
第一三共　2561（-39　-1.50%）
信越化　7589（-122　-1.58%）
日立　4864（+14　+0.29%）
ソニーＧ　3121（-9　-0.29%）
三菱電　6375（-73　-1.13%）
ダイキン　24419（-381　-1.54%）
三菱重　4575（+48　+1.06%）
村田製　5565（-83　-1.47%）
東エレク　51048（-672　-1.30%）
ＨＯＹＡ　27176（-334　-1.21%）
ＪＴ　5913（-24　-0.40%）
セブン＆アイ　1888（-5　-0.26%）
ファストリ　76506（+746　+0.98%）
リクルート　7627（+152　+2.03%）
任天堂　7395（-9　-0.12%）
ソフトバンクＧ　6033（-391　-6.09%）
キーエンス（普通株）　78656（-694　-0.87%）