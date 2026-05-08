日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2966（-12.0 -0.40%）
ホンダ 1259（-0.5 -0.04%）
三菱ＵＦＪ 2825（-38 -1.33%）
みずほＦＧ 6795（-131 -1.89%）
三井住友ＦＧ 5618（-71 -1.25%）
東京海上 7177（-33 -0.46%）
ＮＴＴ 151（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2520（-5 -0.20%）
ソフトバンク 220（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 1981（-28 -1.39%）
三菱商 5328（-70 -1.30%）
三井物 5549（-29 -0.52%）
武田 5223（-87 -1.64%）
第一三共 2561（-39 -1.50%）
信越化 7589（-122 -1.58%）
日立 4864（+14 +0.29%）
ソニーＧ 3121（-9 -0.29%）
三菱電 6375（-73 -1.13%）
ダイキン 24419（-381 -1.54%）
三菱重 4575（+48 +1.06%）
村田製 5565（-83 -1.47%）
東エレク 51048（-672 -1.30%）
ＨＯＹＡ 27176（-334 -1.21%）
ＪＴ 5913（-24 -0.40%）
セブン＆アイ 1888（-5 -0.26%）
ファストリ 76506（+746 +0.98%）
リクルート 7627（+152 +2.03%）
任天堂 7395（-9 -0.12%）
ソフトバンクＧ 6033（-391 -6.09%）
キーエンス（普通株） 78656（-694 -0.87%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2966（-12.0 -0.40%）
ホンダ 1259（-0.5 -0.04%）
三菱ＵＦＪ 2825（-38 -1.33%）
みずほＦＧ 6795（-131 -1.89%）
三井住友ＦＧ 5618（-71 -1.25%）
東京海上 7177（-33 -0.46%）
ＮＴＴ 151（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2520（-5 -0.20%）
ソフトバンク 220（-1.3 -0.59%）
伊藤忠 1981（-28 -1.39%）
三菱商 5328（-70 -1.30%）
三井物 5549（-29 -0.52%）
武田 5223（-87 -1.64%）
第一三共 2561（-39 -1.50%）
信越化 7589（-122 -1.58%）
日立 4864（+14 +0.29%）
ソニーＧ 3121（-9 -0.29%）
三菱電 6375（-73 -1.13%）
ダイキン 24419（-381 -1.54%）
三菱重 4575（+48 +1.06%）
村田製 5565（-83 -1.47%）
東エレク 51048（-672 -1.30%）
ＨＯＹＡ 27176（-334 -1.21%）
ＪＴ 5913（-24 -0.40%）
セブン＆アイ 1888（-5 -0.26%）
ファストリ 76506（+746 +0.98%）
リクルート 7627（+152 +2.03%）
任天堂 7395（-9 -0.12%）
ソフトバンクＧ 6033（-391 -6.09%）
キーエンス（普通株） 78656（-694 -0.87%）