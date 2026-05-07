【建設業】1450ＴＡＮＡＫＥＮ2026年3月期本決算Point:受注残高の推移と、資材高騰による営業利益率の変化をチェック 1720東急建設2026年3月期本決算Point:次期業績予想と配当方針、手持ち工事の採算性を確認 1768ソネック2026年3月期本決算Point:公共・民間別の受注動向と、前年同期比の営業益に注目 1893五洋建設2026年3月期本決算Point:海外工事の進捗と、国内土木・建築の粗利益率を比較 1429日