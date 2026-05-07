【5月8日】今日の決算発表 214社
【建設業】
1450 ＴＡＮＡＫＥＮ 2026年3月期 本決算
Point:受注残高の推移と、資材高騰による営業利益率の変化をチェック
1720 東急建設 2026年3月期 本決算
Point:次期業績予想と配当方針、手持ち工事の採算性を確認
1768 ソネック 2026年3月期 本決算
Point:公共・民間別の受注動向と、前年同期比の営業益に注目
1893 五洋建設 2026年3月期 本決算
Point:海外工事の進捗と、国内土木・建築の粗利益率を比較
1429 日本アクア 2026年12月期 1Q
Point:断熱材施工件数の伸びと、原材料コストの転嫁状況を確認
1897 金下建設 2026年12月期 1Q
Point:期首の受注残高が売上にどう反映されたか、進捗率をチェック
1899 福田組 2026年12月期 1Q
Point:北陸エリアを中心とした工事進捗と、営業損益の変化を注視
【食料品】
2060 フィード・ワン 2026年3月期 本決算
Point:配合飼料価格の動向と、畜産物セグメントの利益率を確認
2112 塩水港精糖 2026年3月期 本決算
Point:原料糖価格の影響と、バイオ事業の収益貢献度をチェック
2281 プリマハム 2026年3月期 本決算
Point:食肉価格の推移と、加工食品の販売数量・単価をチェック
2282 日本ハム 2026年3月期 本決算
Point:海外事業の利益貢献度と、国内加工事業の採算性を確認
2883 大冷 2026年3月期 本決算
Point:業務用冷凍食品の需要回復と、円安による輸入コスト影響を注視
2206 江崎グリコ 2026年12月期 1Q
Point:主力菓子の国内外での売上成長率と、広告宣伝費の効率を分析
2266 六甲バター 2026年12月期 1Q
Point:原料チーズ価格の変動と、価格改定後の販売数量への影響
2914 日本たばこ産業 2026年12月期 1Q
Point:加熱式たばこのシェア拡大状況と、為替変動の影響を確認
【サービス業】
2139 中広 2026年3月期 本決算
Point:地域フリーペーパーの広告受注動向と、新規事業の売上を確認
2371 カカクコム 2026年3月期 本決算
Point:食べログの飲食店販促支援の伸びと、広告事業の進捗に注目
2378 ルネサンス 2026年3月期 本決算
Point:会員数の回復状況と、新業態店舗の寄与度をチェック
4678 秀英予備校 2026年3月期 本決算
Point:生徒数の増減と、オンライン授業の収益化状況を確認
4792 山田コンサルティンググループ 2026年3月期 本決算
Point:Ｍ＆Ａ仲介の成約件数と、コンサルティング受注残高を注視
6088 シグマクシス・HD 2026年3月期 本決算
Point:コンサルタントの稼働率と、投資事業の評価損益に注目
6557 ＡＩＡＩグループ 2026年3月期 本決算
Point:施設開所状況と、人件費を含めた運営コストの比率を確認
6565 ＡＢホテル 2026年3月期 本決算
Point:平均客室単価（ADR）と稼働率、新規出店の貢献度をチェック
7040 サン・ライフホールディング 2026年3月期 本決算
Point:葬祭件数の動向と、単価の変化、ホテル部門の損益を確認
7089 フォースタートアップス 2026年3月期 本決算
Point:成長企業への人材紹介決定数と、タレントシェアリングの伸び
151A ダイブ 2026年6月期 3Q
Point:リゾートバイト派遣の需要推移と、営業利益率の向上をチェック
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2026年6月期 3Q
Point:ホームの入居率と、不動産売却益の計上タイミングを注視
6050 イー・ガーディアン 2026年9月期 2Q
Point:ゲーム・SNS監視需要の動向と、サイバーセキュリティの伸び
9376 ユーラシア旅行社 2026年9月期 2Q
Point:海外旅行ツアーの催行状況と、売上高の前年同期比を確認
2193 クックパッド 2026年12月期 1Q
Point:国内事業の収益改善策と、固定費削減の進捗状況をチェック
2461 ファンコミュニケーションズ 2026年12月期 1Q
Point:主力アフィリエイト広告の稼働案件数と、営業益の変化
4286 ＣＬHD 2026年12月期 1Q
Point:プロモーション事業の大型案件受注状況と営業利益を注視
4642 オリジナル設計 2026年12月期 1Q
Point:上下水道コンサルティングの受注進捗と、官公庁案件の動向
9339 コーチ・エィ 2026年12月期 1Q
Point:エグゼクティブコーチングの契約継続率と、売上進捗を確認
【小売業】
2666 オートウェーブ 2026年3月期 本決算
Point:車検・整備部門の売上推移と、店舗の効率化状況を確認
2681 ゲオHD 2026年3月期 本決算
Point:セカンドストリートの国内外の出店加速と、既存店売上高
2705 大戸屋HD 2026年3月期 本決算
Point:客単価の上昇と客数のバランス、営業利益の回復度をチェック
2782 セリア 2026年3月期 本決算
Point:円安・原材料高の影響と、既存店の前年同期比売上高に注目
2790 ナフコ 2026年3月期 本決算
Point:DIY関連と家具の売上動向、在庫調整の進捗を確認
3190 ホットマン 2026年3月期 本決算
Point:イエローハット等のフランチャイズ加盟店の収益性をチェック
3221 ヨシックスHD 2026年3月期 本決算
Point:「ニパチ」等の居酒屋業態の客数回復と、新店出店ペース
3352 バッファロー 2026年3月期 本決算
Point:中古車販売台数と、オートバックス加盟店舗の収益を確認
4350 メディカルシステムネットワーク 2026年3月期 本決算
Point:処方箋単価の推移と、医薬品ネットワーク加盟件数の伸び
7134 アップガレージグループ 2026年3月期 本決算
Point:中古カー用品の買取状況と、フランチャイズ部門の収益
7412 アトム 2026年3月期 本決算
Point:不採算店舗の整理状況と、コロワイドグループとのシナジー
7421 カッパ・クリエイト 2026年3月期 本決算
Point:回転寿司の原価率管理と、既存店客数の前年比をチェック
7509 アイエーグループ 2026年3月期 本決算
Point:カー用品と建設、ブライダル各部門の利益貢献度を確認
7616 コロワイド 2026年3月期 本決算
Point:原材料一括調達の効果と、セグメント別の営業利益率に注目
8173 Ｊｏｓｈｉｎ 2026年3月期 本決算
Point:家電・玩具の売上動向と、物流効率化による経費抑制を確認
8282 ケーズHD 2026年3月期 本決算
Point:買い替え需要の動向と、現金値引き競争下の粗利益率に注目
9831 ヤマダHD 2026年3月期 本決算
Point:住宅事業の収益性と、家電販売とのクロスセル状況を確認
3097 物語コーポレーション 2026年6月期 3Q
Point:「焼肉きんぐ」等の高成長継続と、新規出店ペースを注視
3563 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 2026年9月期 2Q
Point:スシローの国内回復と、海外市場の営業利益成長を確認
8202 ラオックスHD 2026年12月期 1Q
Point:インバウンド需要の寄与と、ギフト事業の収益動向を確認
【情報・通信業】
303A ｖｉｓｕｍｏ 2026年3月期 本決算
Point:SaaSモデルの解約率（チャーンレート）とARPUの推移
3626 ＴＩＳ 2026年3月期 本決算
Point:決済関連IT投資の伸びと、構造改革による利益率向上に注目
3762 テクマトリックス 2026年3月期 本決算
Point:医療クラウドとセキュリティのストック型収益の成長を確認
3766 システムズ・デザイン 2026年3月期 本決算
Point:BPO事業の受注動向と、システム開発の受注残高をチェック
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2026年3月期 本決算
Point:パッケージライセンスの売上と、保守・クラウドの成長率
3908 コラボス 2026年3月期 本決算
Point:クラウド型コールセンターシステムの新規導入数と営業益
3910 エムケイシステム 2026年3月期 本決算
Point:社会保険労務士向けSaaSの回復と、セキュリティ対策費
3917 アイリッジ 2026年3月期 本決算
Point:O2O支援アプリの月額課金収入と、大型案件の進捗を注視
3926 オープンドア 2026年3月期 本決算
Point:トラベルコの利用回復状況と、広告宣伝費の対売上比率
3934 ベネフィットジャパン 2026年3月期 本決算
Point:MVNOサービスの契約者数純増と、販売チャネルの効率
4390 アイ・ピー・エス 2026年3月期 本決算
Point:フィリピン向け通信インフラ事業の利益成長と設備投資
4483 ＪＭＤＣ 2026年3月期 本決算
Point:健康保険組合データの活用拡大と、EBITDA成長率に注目
4674 クレスコ 2026年3月期 本決算
Point:金融・製造向け開発需要と、エンジニアの稼働率を確認
4689 ＬＩＮＥヤフー 2026年3月期 本決算
Point:LINEとヤフーの統合シナジー、広告および金融の成長
4800 オリコン 2026年3月期 本決算
Point:顧客満足度調査の提供社数推移と、高利益率の維持を確認
9413 テレビ東京HD 2026年3月期 本決算
Point:放送外収益（アニメ、配信、イベント）の成長と海外展開
9432 ＮＴＴ 2026年3月期 本決算
Point:地域会社の利益改善と、データセンター・クラウドの成長性
9436 沖縄セルラー電話 2026年3月期 本決算
Point:ARPU（契約1人当り売上）と、法人向け投資の進捗状況
9478 ＳＥHD・アンド・インキュベーションズ 2026年3月期 本決算
Point:出版事業の電子化進捗と、IT資産運用の成果を確認
9698 クレオ 2026年3月期 本決算
Point:人事・会計パッケージの売上と、受託開発の利益率を確認
9753 アイエックス・ナレッジ 2026年3月期 本決算
Point:主要顧客（金融・通信）のIT予算動向と、受注残高を分析
9759 ＮＳＤ 2026年3月期 本決算
Point:DX関連案件の構成比率向上と、配当性向・株主還元策
9766 コナミグループ 2026年3月期 本決算
Point:デジタルエンタメ（ゲーム）のヒット状況と、カジノ関連
9790 福井コンピュータHD 2026年3月期 本決算
Point:建築・測量CADのシェア動向と、クラウドサービスの伸び
3660 アイスタイル 2026年6月期 3Q
Point:店舗（アットコスメストア）の売上成長とECの収益性
4263 サスメド 2026年6月期 3Q
Point:デジタル治療アプリの開発治験進捗と、提携一時金の計上
4335 ＩＰＳHD 2026年6月期 3Q
Point:保守契約（ストック型）の積み上がりと、営業利益率
9421 エヌジェイHD 2026年6月期 3Q
Point:ゲーム開発受託の採算性と、人材派遣セグメントの稼働状況
3690 イルグルム 2026年9月期 2Q
Point:アドエビスの契約社数推移と、マーケティングDXの伸び
3712 情報企画 2026年9月期 2Q
Point:金融機関向けシステムの保守・更新需要と、受注残高をチェック
4320 ＣＥHD 2026年9月期 2Q
Point:電子カルテ導入の進捗と、医療DX関連の受注動向を確認
4769 ＩＣ 2026年9月期 2Q
Point:交通・決済システム案件の進捗と、ソフトウェア売上高
3663 セルシス 2026年12月期 1Q
Point:イラスト制作ソフトのサブスク利用者数と、グローバル展開
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2026年12月期 1Q
Point:パズドラのイベント効果と、新規タイトルの寄与を確認
3997 トレードワークス 2026年12月期 1Q
Point:証券システム案件の進捗と、DXソリューションの開拓
4284 ソルクシーズ 2026年12月期 1Q
Point:SBIグループ向け案件の動向と、クラウドサービスの伸び
9702 アイ・エス・ビー 2026年12月期 1Q
Point:通信、車載、金融各分野の受注バランスと利益率を確認
【卸売業】
3166 ＯＣＨＩHD 2026年3月期 本決算
Point:建材流通の需要動向と、M&Aによる売上増加の影響を確認
3167 ＴＯＫＡＩHD 2026年3月期 本決算
Point:LPガス顧客件数の推移と、エネルギー価格変動の調整状況
7130 ヤマエグループHD 2026年3月期 本決算
Point:食品卸のボリューム拡大と、物流コスト上昇の吸収度を確認
7442 中山福 2026年3月期 本決算
Point:家庭用品の売れ筋変化と、販管費の抑制効果をチェック
7464 セフテック 2026年3月期 本決算
Point:工事用保安用品の需要動向と、レンタル部門の稼働率
7466 ＳＰＫ 2026年3月期 本決算
Point:自動車補修部品の国内外売上高と、為替変動の影響を確認
7472 鳥羽洋行 2026年3月期 本決算
Point:工場自動化関連機器の受注動向と、主要顧客の設備投資
7504 高速 2026年3月期 本決算
Point:食品包装資材の需要と、環境対応製品の採用件数に注目
8052 椿本興業 2026年3月期 本決算
Point:産業用チェーン・搬送システムの受注残高と営業利益
8065 佐藤商事 2026年3月期 本決算
Point:鉄鋼・非鉄金属の市況価格と、セグメント別の収益性
8074 ＹＵＡＳＡ 2026年3月期 本決算
Point:住宅設備・建設機械の国内外売上と、棚卸資産の推移
8084 ＲＹＯＤＥＮ 2026年3月期 本決算
Point:三菱電機製品の取扱高と、半導体・冷熱機器の進捗
8131 ミツウロコグループHD 2026年3月期 本決算
Point:エネルギー価格と天候影響、飲料事業等の損益状況
8137 サンワテクノス 2026年3月期 本決算
Point:産機・電機・電子部品の在庫水準と、受注回復の兆し
8158 ソーダニッカ 2026年3月期 本決算
Point:化学品・合成樹脂の価格動向と、サプライチェーン管理
9849 共同紙販HD 2026年3月期 本決算
Point:紙・パルプの販売価格と、物流費等の販管費の推移
9867 ソレキア 2026年3月期 本決算
Point:富士通製品のシステム開発案件と、ハードウェア売上
9882 イエローハット 2026年3月期 本決算
Point:冬タイヤ需要等の天候要因と、整備部門の利益貢献を確認
9902 日伝 2026年3月期 本決算
Point:自動化ニーズに伴う動力伝導機器の国内受注動向
2693 ＹＫＴ 2026年12月期 1Q
Point:電子部品実装機等の輸出動向と、海外子会社の進捗
2700 木徳神糧 2026年12月期 1Q
Point:米穀の仕入価格動向と、飼料関連事業の損益をチェック
3386 コスモ・バイオ 2026年12月期 1Q
Point:研究用試薬の受注推移と、為替変動による仕入コスト影響
【化学】
3553 共和レザー 2026年3月期 本決算
Point:自動車内装材の採用車種動向と、原材料価格の推移を確認
4120 スガイ化学工業 2026年3月期 本決算
Point:医薬中間体の受託案件の進捗と、操業度の変化を確認
4923 コタ 2026年3月期 本決算
Point:美容室向け店販品の販売状況と、新規導入サロン数を注視
4970 東洋合成工業 2026年3月期 本決算
Point:感光性材料（半導体向け）の需要回復と、設備投資負担
7917 ＺＡＣＲＯＳ 2026年3月期 本決算
Point:液晶・半導体用部材の伸びと、環境配慮パッケージの進捗
7971 東リ 2026年3月期 本決算
Point:内装材の価格転嫁状況と、建築需要に伴う売上高
4958 長谷川香料 2026年9月期 2Q
Point:アジア市場での香料採用数と、売上高営業利益率を注視
4025 多木化学 2026年12月期 1Q
Point:肥料の原材料高影響と、機能性材料の売上進捗を確認
4967 小林製薬 2026年12月期 1Q
Point:新製品の寄与度と、特定事案による経費・損失の有無
8113 ユニ・チャーム 2026年12月期 1Q
Point:アジアを中心とした海外シェアの伸びと、為替影響を確認
【医薬品】
4528 小野薬品工業 2026年3月期 本決算
Point:オプジーボの適応拡大状況と、研究開発費の投資効率
4556 カイノス 2026年3月期 本決算
Point:臨床検査試薬の販売動向と、提携先との共同開発状況
4559 ゼリア新薬工業 2026年3月期 本決算
Point:消化器領域薬の浸透度と、OTC医薬品の利益貢献を確認
4563 アンジェス 2026年12月期 1Q
Point:開発パイプラインの治験進捗と、現預金残高の推移を確認
4572 カルナバイオサイエンス 2026年12月期 1Q
Point:契約一時金の発生有無と、創薬パイプラインの進捗を注視
4588 オンコリスバイオファーマ 2026年12月期 1Q
Point:ライセンス契約の進展状況と、営業キャッシュフローの推移
【ガラス・土石製品】
5262 日本ヒューム 2026年3月期 本決算
Point:下水道関連の製品需要と、太陽光発電事業の収益性を確認
5284 ヤマウHD 2026年3月期 本決算
Point:九州地域のインフラ整備需要と、コンクリート製品の単価
5388 クニミネ工業 2026年3月期 本決算
Point:ベントナイトの国内外需要と、エネルギーコストの影響を確認
5391 エーアンドエーマテリアル 2026年3月期 本決算
Point:不燃建材の需要動向と、製造コスト削減の進捗を注視
5380 新東 2026年6月期 3Q
Point:瓦（かわら）需要の推移と、外壁材事業の採算性をチェック
5302 日本カーボン 2026年12月期 1Q
Point:半導体製造装置用炭素製品の需要と、輸出の為替影響
【鉄鋼・金属製品】
5408 中山製鋼所 2026年3月期 本決算
Point:鉄鋼市況と原料価格のスプレッド、在庫評価損益を確認
5411 ＪＦＥHD 2026年3月期 本決算
Point:粗鋼生産量と、鋼材価格への転嫁状況、海外事業の収益
5464 モリ工業 2026年3月期 本決算
Point:ステンレスパイプの需要と、在庫単価による利益の変動
5480 日本冶金工業 2026年3月期 本決算
Point:高機能合金の受注動向と、ニッケル相場変動の利益影響
5941 中西製作所 2026年3月期 本決算
Point:業務用厨房機器の受注動向と、学校給食・外食向けの伸び
5950 日本パワーファスニング 2026年12月期 1Q
Point:住宅向けファスナーの出荷状況と、生産コストの抑制
7989 立川ブラインド工業 2026年12月期 1Q
Point:ブラインドの価格改定効果と、海外セグメントの利益成長
【機械】
6147 ヤマザキ 2026年3月期 本決算
Point:工作機械の受注状況と、米中・アジアの設備投資動向
6155 高松機械工業 2026年3月期 本決算
Point:自動車・電子部品向け旋盤の受注残と、営業利益率を確認
6158 和井田製作所 2026年3月期 本決算
Point:研削盤の海外輸出進捗と、次期受注予測をチェック
6222 島精機製作所 2026年3月期 本決算
Point:横編機の主要市場（アジア・欧州）の需要と、受注残高
6413 理想科学工業 2026年3月期 本決算
Point:プリンターのインク等消耗品の売上比率と、海外販売状況
7013 ＩＨＩ 2026年3月期 本決算
Point:航空エンジン部門のスペアパーツ需要と、防衛関連の進捗
6156 エーワン精密 2026年6月期 3Q
Point:超硬工具の再研磨需要と、工作機械向け部品の出荷動向
6327 北川精機 2026年6月期 3Q
Point:プリント基板用プレスの受注残と、EV関連への寄与を確認
6340 澁谷工業 2026年6月期 3Q
Point:ボトリングシステムの大型案件進捗と、医療機器の伸び
6223 西部技研 2026年12月期 1Q
Point:EVバッテリー工場向けドライルームの受注と売上進捗
6326 クボタ 2026年12月期 1Q
Point:北米等の海外農機需要と、為替変動による増益額を確認
【電気機器】
6448 ブラザー工業 2026年3月期 本決算
Point:プリンター消耗品の収益性と、工作機械部門の回復度を確認
6629 テクノホライゾン 2026年3月期 本決算
Point:教育用ICT機器とFAカメラの受注バランスに注目
6643 戸上電機製作所 2026年3月期 本決算
Point:電力会社の設備投資に伴う配電制御機器の受注状況
6745 ホーチキ 2026年3月期 本決算
Point:火災報知器のメンテナンス需要と、アジアでの受注拡大
6775 ＴＢグループ 2026年3月期 本決算
Point:店舗向けデジタルサイネージの受注動向と営業損益を確認
6804 ホシデン 2026年3月期 本決算
Point:ゲーム機向け部品の需要予測と、車載・モバイル向け構成比
6832 アオイ電子 2026年3月期 本決算
Point:半導体パッケージの受注動向と、次世代通信関連の進捗
6882 三社電機製作所 2026年3月期 本決算
Point:パワー半導体と電源機器の受注水準、原材料費の推移
6901 澤藤電機 2026年3月期 本決算
Point:トラック用電装品と、冷蔵庫・発電機の国内外需要を確認
6908 イリソ電子工業 2026年3月期 本決算
Point:車載向けコネクタの採用拡大と、工場稼働率による利益率
6976 太陽誘電 2026年3月期 本決算
Point:積層セラミックコンデンサの需要回復と、設備投資計画
6996 ニチコン 2026年3月期 本決算
Point:xEV向けコンデンサの伸びと、家庭用蓄電システムの進捗
6662 ユビテック 2026年6月期 3Q
Point:IoT・AIを活用した安全・健康管理サービスの契約数
6874 協立電機 2026年6月期 3Q
Point:FA・産業システム案件の納期遵守状況と、受注残の消化
6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2026年9月期 2Q
Point:自動車向け抵抗溶接関連の設備需要と営業利益を注視
6929 日本セラミック 2026年12月期 1Q
Point:赤外線センサーの車載・民生向け構成比と利益率を確認
【輸送用機器】
6023 ダイハツインフィニアース 2026年3月期 本決算
Point:船舶用ディーゼル機関の受注動向と、営業益の前年同期比
7203 トヨタ自動車 2026年3月期 本決算
Point:世界販売台数の見通しと、電動化投資・為替影響を確認
7211 三菱自動車工業 2026年3月期 本決算
Point:東南アジア市場でのシェア動向と、為替感応度をチェック
7224 新明和工業 2026年3月期 本決算
Point:特装車（塵芥車等）の受注残高と、航空機部品の利益改善
7291 日本プラスト 2026年3月期 本決算
Point:エアバッグ・樹脂部品の採用動向と、国内外の生産コスト
7399 ナンシン 2026年3月期 本決算
Point:産業用キャスターの需要と、物流資材セグメントの利益
【その他金融・銀行・証券】
7164 全国保証 2026年3月期 本決算
Point:住宅ローン保証債務残高の推移と、営業利益率の維持
5830 いよぎんHD 2026年3月期 本決算
Point:貸出金利回りと、有価証券運用による収益状況を確認
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算
Point:都内中小企業向け融資の伸びと、デジタルバンクの貢献
8367 南都銀行 2026年3月期 本決算
Point:コア業務純益の推移と、与信関係費用の発生状況を確認
8410 セブン銀行 2026年3月期 本決算
Point:ATM利用件数の回復度と、1件当り手数料単価の動向
8418 山口フィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算
Point:資金利益の増減と、地域一体型コンサル事業の収益を確認
8566 リコーリース 2026年3月期 本決算
Point:リース取扱高の推移と、配当性向の目標達成状況を確認
8596 九州リースサービス 2026年3月期 本決算
Point:九州域内の設備投資・不動産需要に伴うリース契約の伸び
8747 豊トラスティ証券 2026年3月期 本決算
Point:受入手数料の推移と、商品先物取引等の売買回転率
【不動産業】
3238 セントラル総合開発 2026年3月期 本決算
Point:マンション分譲の引渡戸数と、次期の契約済進捗率
8864 空港施設 2026年3月期 本決算
Point:空港周辺の施設賃貸収入と、航空需要回復の寄与を確認
8919 カチタス 2026年3月期 本決算
Point:中古住宅の仕入戸数と販売在庫回転率、営業利益をチェック
9706 日本空港ビルデング 2026年3月期 本決算
Point:国際線・国内線の利用旅客数推移と、免税店売上高
3271 ＴＨＥグローバル社 2026年6月期 3Q
Point:不動産販売案件の利益率と、たな卸資産の推移を確認
3286 トラストHD 2026年6月期 3Q
Point:駐車場運営事業の稼働状況と、不動産開発の寄与度
3252 地主 2026年12月期 1Q
Point:地主リート向けの底地売却進捗と、営業利益率を注視
3261 グランディーズ 2026年12月期 1Q
Point:大分・九州中心の住宅分譲受注と、たな卸資産の回転
8996 ハウスフリーダム 2026年12月期 1Q
Point:仲介店舗の来客数動向と、新築戸建の販売進捗を確認
【陸運・海運・倉庫】
9009 京成電鉄 2026年3月期 本決算
Point:スカイライナー等の利用実績と、オリエンタルランド出資比率
9029 ヒガシHD 2026年3月期 本決算
Point:物流・食品輸送の需要と、燃料費、人件費のコスト推移
9063 岡山県貨物運送 2026年3月期 本決算
Point:貨物取扱量の増減と、運賃改定の浸透度、営業益をチェック
9072 ニッコンHD 2026年3月期 本決算
Point:自動車物流の回復状況と、海外セグメントの収益貢献
9143 ＳＧHD 2026年3月期 本決算
Point:宅配便個数と平均単価の動向、国際輸送の収益水準
9107 川崎汽船 2026年3月期 本決算
Point:市況変動（コンテナ船・ばら積み）と、株主還元方針
9119 飯野海運 2026年3月期 本決算
Point:エネルギー輸送の契約状況と、不動産賃貸事業の安定収益
9324 安田倉庫 2026年3月期 本決算
Point:倉庫稼働率と、物流不動産関連の売上・利益貢献を確認
9361 伏木海陸運送 2026年6月期 3Q
Point:港湾運送取扱高と、大型貨物の荷動き、経常利益の変化
【繊維・パルプ・精密・製品・インフラ等】
3202 ダイトウボウ 2026年3月期 本決算
Point:不動産賃貸事業の安定性と、アパレル等の商業部門の損益
3946 トーモク 2026年3月期 本決算
Point:段ボール需要と原燃料費、住宅関連セグメントの収益
5186 ニッタ 2026年3月期 本決算
Point:産業用ベルト需要と、海外拠点（アジア・北米）の利益
5727 東邦チタニウム 2026年3月期 本決算
Point:航空機向けチタン需要と、半導体向け触媒の収益貢献
5742 エヌアイシ・オートテック 2026年3月期 本決算
Point:アルミフレームの受注動向と、半導体設備等の投資需要
7723 愛知時計電機 2026年3月期 本決算
Point:スマート水道メーターの導入進捗と、海外売上高の成長
7731 ニコン 2026年3月期 本決算
Point:半導体露光装置の受注状況と、映像（カメラ）部門の利益
7791 ドリームベッド 2026年3月期 本決算
Point:高級ベッド等の売れ行きと、原材料・物流コストの推移
7966 リンテック 2026年3月期 本決算
Point:半導体関連テープと、ラベル用粘着資材の収益性をチェック
7974 任天堂 2026年3月期 本決算
Point:次世代ハードウェアに関する言及と、ソフトウェア販売本数
7980 重松製作所 2026年3月期 本決算
Point:防毒・防じんマスク等の産業安全用品需要と利益を確認
7987 ナカバヤシ 2026年3月期 本決算
Point:BPO事業の伸長と、紙・事務用品のコスト高転嫁状況
7994 オカムラ 2026年3月期 本決算
Point:オフィス家具の大型案件と、物流システム等の受注残高
9532 大阪瓦斯 2026年3月期 本決算
Point:原料費調整制度のラグ影響と、電力事業の損益状況
1382 ホーブ 2026年6月期 3Q
Point:イチゴ苗の受注状況と、青果物セグメントの利益推移
4958 長谷川香料 2026年9月期 2Q
Point:フレーバー・フレグランスの国内外売上成長と利益率
7792 コラントッテ 2026年9月期 2Q
Point:磁気健康機器の国内外販路拡大と、広告宣伝費の対売上比
3302 帝国繊維 2026年12月期 1Q
Point:防災関連の大型受注状況と、営業利益の進捗率をチェック
5015 ビーピー・カストロール 2026年12月期 1Q
Point:潤滑油の販売数量と単価、営業利益率の安定性を確認
5816 オーナンバ 2026年12月期 1Q
Point:ワイヤーハーネスの車載・産機向け需要と為替影響
7841 遠藤製作所 2026年12月期 1Q
Point:ゴルフヘッド等のスポーツ用品、自動車部品の受注動向
7963 興研 2026年12月期 1Q
Point:防じんマスクの需要推移と、製造原価の抑制状況を分析
7989 立川ブラインド工業 2026年12月期 1Q
Point:建築需要に伴う受注動向と、営業利益の前年同期比
※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。