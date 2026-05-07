【5月8日】今日の決算発表　214社

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【建設業】
1450　ＴＡＮＡＫＥＮ　2026年3月期　本決算
Point:受注残高の推移と、資材高騰による営業利益率の変化をチェック

1720　東急建設　2026年3月期　本決算
Point:次期業績予想と配当方針、手持ち工事の採算性を確認

1768　ソネック　2026年3月期　本決算
Point:公共・民間別の受注動向と、前年同期比の営業益に注目

1893　五洋建設　2026年3月期　本決算
Point:海外工事の進捗と、国内土木・建築の粗利益率を比較

1429　日本アクア　2026年12月期　1Q
Point:断熱材施工件数の伸びと、原材料コストの転嫁状況を確認

1897　金下建設　2026年12月期　1Q
Point:期首の受注残高が売上にどう反映されたか、進捗率をチェック

1899　福田組　2026年12月期　1Q
Point:北陸エリアを中心とした工事進捗と、営業損益の変化を注視

【食料品】
2060　フィード・ワン　2026年3月期　本決算
Point:配合飼料価格の動向と、畜産物セグメントの利益率を確認

2112　塩水港精糖　2026年3月期　本決算
Point:原料糖価格の影響と、バイオ事業の収益貢献度をチェック

2281　プリマハム　2026年3月期　本決算
Point:食肉価格の推移と、加工食品の販売数量・単価をチェック

2282　日本ハム　2026年3月期　本決算
Point:海外事業の利益貢献度と、国内加工事業の採算性を確認

2883　大冷　2026年3月期　本決算
Point:業務用冷凍食品の需要回復と、円安による輸入コスト影響を注視

2206　江崎グリコ　2026年12月期　1Q
Point:主力菓子の国内外での売上成長率と、広告宣伝費の効率を分析

2266　六甲バター　2026年12月期　1Q
Point:原料チーズ価格の変動と、価格改定後の販売数量への影響

2914　日本たばこ産業　2026年12月期　1Q
Point:加熱式たばこのシェア拡大状況と、為替変動の影響を確認

【サービス業】
2139　中広　2026年3月期　本決算
Point:地域フリーペーパーの広告受注動向と、新規事業の売上を確認

2371　カカクコム　2026年3月期　本決算
Point:食べログの飲食店販促支援の伸びと、広告事業の進捗に注目

2378　ルネサンス　2026年3月期　本決算
Point:会員数の回復状況と、新業態店舗の寄与度をチェック

4678　秀英予備校　2026年3月期　本決算
Point:生徒数の増減と、オンライン授業の収益化状況を確認

4792　山田コンサルティンググループ　2026年3月期　本決算
Point:Ｍ＆Ａ仲介の成約件数と、コンサルティング受注残高を注視

6088　シグマクシス・HD　2026年3月期　本決算
Point:コンサルタントの稼働率と、投資事業の評価損益に注目

6557　ＡＩＡＩグループ　2026年3月期　本決算
Point:施設開所状況と、人件費を含めた運営コストの比率を確認

6565　ＡＢホテル　2026年3月期　本決算
Point:平均客室単価（ADR）と稼働率、新規出店の貢献度をチェック

7040　サン・ライフホールディング　2026年3月期　本決算
Point:葬祭件数の動向と、単価の変化、ホテル部門の損益を確認

7089　フォースタートアップス　2026年3月期　本決算
Point:成長企業への人材紹介決定数と、タレントシェアリングの伸び

151A　ダイブ　2026年6月期　3Q
Point:リゾートバイト派遣の需要推移と、営業利益率の向上をチェック

6062　チャーム・ケア・コーポレーション　2026年6月期　3Q
Point:ホームの入居率と、不動産売却益の計上タイミングを注視

6050　イー・ガーディアン　2026年9月期　2Q
Point:ゲーム・SNS監視需要の動向と、サイバーセキュリティの伸び

9376　ユーラシア旅行社　2026年9月期　2Q
Point:海外旅行ツアーの催行状況と、売上高の前年同期比を確認

2193　クックパッド　2026年12月期　1Q
Point:国内事業の収益改善策と、固定費削減の進捗状況をチェック

2461　ファンコミュニケーションズ　2026年12月期　1Q
Point:主力アフィリエイト広告の稼働案件数と、営業益の変化

4286　ＣＬHD　2026年12月期　1Q
Point:プロモーション事業の大型案件受注状況と営業利益を注視

4642　オリジナル設計　2026年12月期　1Q
Point:上下水道コンサルティングの受注進捗と、官公庁案件の動向

9339　コーチ・エィ　2026年12月期　1Q
Point:エグゼクティブコーチングの契約継続率と、売上進捗を確認

【小売業】
2666　オートウェーブ　2026年3月期　本決算
Point:車検・整備部門の売上推移と、店舗の効率化状況を確認

2681　ゲオHD　2026年3月期　本決算
Point:セカンドストリートの国内外の出店加速と、既存店売上高

2705　大戸屋HD　2026年3月期　本決算
Point:客単価の上昇と客数のバランス、営業利益の回復度をチェック

2782　セリア　2026年3月期　本決算
Point:円安・原材料高の影響と、既存店の前年同期比売上高に注目

2790　ナフコ　2026年3月期　本決算
Point:DIY関連と家具の売上動向、在庫調整の進捗を確認

3190　ホットマン　2026年3月期　本決算
Point:イエローハット等のフランチャイズ加盟店の収益性をチェック

3221　ヨシックスHD　2026年3月期　本決算
Point:「ニパチ」等の居酒屋業態の客数回復と、新店出店ペース

3352　バッファロー　2026年3月期　本決算
Point:中古車販売台数と、オートバックス加盟店舗の収益を確認

4350　メディカルシステムネットワーク　2026年3月期　本決算
Point:処方箋単価の推移と、医薬品ネットワーク加盟件数の伸び

7134　アップガレージグループ　2026年3月期　本決算
Point:中古カー用品の買取状況と、フランチャイズ部門の収益

7412　アトム　2026年3月期　本決算
Point:不採算店舗の整理状況と、コロワイドグループとのシナジー

7421　カッパ・クリエイト　2026年3月期　本決算
Point:回転寿司の原価率管理と、既存店客数の前年比をチェック

7509　アイエーグループ　2026年3月期　本決算
Point:カー用品と建設、ブライダル各部門の利益貢献度を確認

7616　コロワイド　2026年3月期　本決算
Point:原材料一括調達の効果と、セグメント別の営業利益率に注目

8173　Ｊｏｓｈｉｎ　2026年3月期　本決算
Point:家電・玩具の売上動向と、物流効率化による経費抑制を確認

8282　ケーズHD　2026年3月期　本決算
Point:買い替え需要の動向と、現金値引き競争下の粗利益率に注目

9831　ヤマダHD　2026年3月期　本決算
Point:住宅事業の収益性と、家電販売とのクロスセル状況を確認

3097　物語コーポレーション　2026年6月期　3Q
Point:「焼肉きんぐ」等の高成長継続と、新規出店ペースを注視

3563　ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ　2026年9月期　2Q
Point:スシローの国内回復と、海外市場の営業利益成長を確認

8202　ラオックスHD　2026年12月期　1Q
Point:インバウンド需要の寄与と、ギフト事業の収益動向を確認

【情報・通信業】
303A　ｖｉｓｕｍｏ　2026年3月期　本決算
Point:SaaSモデルの解約率（チャーンレート）とARPUの推移

3626　ＴＩＳ　2026年3月期　本決算
Point:決済関連IT投資の伸びと、構造改革による利益率向上に注目

3762　テクマトリックス　2026年3月期　本決算
Point:医療クラウドとセキュリティのストック型収益の成長を確認

3766　システムズ・デザイン　2026年3月期　本決算
Point:BPO事業の受注動向と、システム開発の受注残高をチェック

3850　エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート　2026年3月期　本決算
Point:パッケージライセンスの売上と、保守・クラウドの成長率

3908　コラボス　2026年3月期　本決算
Point:クラウド型コールセンターシステムの新規導入数と営業益

3910　エムケイシステム　2026年3月期　本決算
Point:社会保険労務士向けSaaSの回復と、セキュリティ対策費

3917　アイリッジ　2026年3月期　本決算
Point:O2O支援アプリの月額課金収入と、大型案件の進捗を注視

3926　オープンドア　2026年3月期　本決算
Point:トラベルコの利用回復状況と、広告宣伝費の対売上比率

3934　ベネフィットジャパン　2026年3月期　本決算
Point:MVNOサービスの契約者数純増と、販売チャネルの効率

4390　アイ・ピー・エス　2026年3月期　本決算
Point:フィリピン向け通信インフラ事業の利益成長と設備投資

4483　ＪＭＤＣ　2026年3月期　本決算
Point:健康保険組合データの活用拡大と、EBITDA成長率に注目

4674　クレスコ　2026年3月期　本決算
Point:金融・製造向け開発需要と、エンジニアの稼働率を確認

4689　ＬＩＮＥヤフー　2026年3月期　本決算
Point:LINEとヤフーの統合シナジー、広告および金融の成長

4800　オリコン　2026年3月期　本決算
Point:顧客満足度調査の提供社数推移と、高利益率の維持を確認

9413　テレビ東京HD　2026年3月期　本決算
Point:放送外収益（アニメ、配信、イベント）の成長と海外展開

9432　ＮＴＴ　2026年3月期　本決算
Point:地域会社の利益改善と、データセンター・クラウドの成長性

9436　沖縄セルラー電話　2026年3月期　本決算
Point:ARPU（契約1人当り売上）と、法人向け投資の進捗状況

9478　ＳＥHD・アンド・インキュベーションズ　2026年3月期　本決算
Point:出版事業の電子化進捗と、IT資産運用の成果を確認

9698　クレオ　2026年3月期　本決算
Point:人事・会計パッケージの売上と、受託開発の利益率を確認

9753　アイエックス・ナレッジ　2026年3月期　本決算
Point:主要顧客（金融・通信）のIT予算動向と、受注残高を分析

9759　ＮＳＤ　2026年3月期　本決算
Point:DX関連案件の構成比率向上と、配当性向・株主還元策

9766　コナミグループ　2026年3月期　本決算
Point:デジタルエンタメ（ゲーム）のヒット状況と、カジノ関連

9790　福井コンピュータHD　2026年3月期　本決算
Point:建築・測量CADのシェア動向と、クラウドサービスの伸び

3660　アイスタイル　2026年6月期　3Q
Point:店舗（アットコスメストア）の売上成長とECの収益性

4263　サスメド　2026年6月期　3Q
Point:デジタル治療アプリの開発治験進捗と、提携一時金の計上

4335　ＩＰＳHD　2026年6月期　3Q
Point:保守契約（ストック型）の積み上がりと、営業利益率

9421　エヌジェイHD　2026年6月期　3Q
Point:ゲーム開発受託の採算性と、人材派遣セグメントの稼働状況

3690　イルグルム　2026年9月期　2Q
Point:アドエビスの契約社数推移と、マーケティングDXの伸び

3712　情報企画　2026年9月期　2Q
Point:金融機関向けシステムの保守・更新需要と、受注残高をチェック

4320　ＣＥHD　2026年9月期　2Q
Point:電子カルテ導入の進捗と、医療DX関連の受注動向を確認

4769　ＩＣ　2026年9月期　2Q
Point:交通・決済システム案件の進捗と、ソフトウェア売上高

3663　セルシス　2026年12月期　1Q
Point:イラスト制作ソフトのサブスク利用者数と、グローバル展開

3765　ガンホー・オンライン・エンターテイメント　2026年12月期　1Q
Point:パズドラのイベント効果と、新規タイトルの寄与を確認

3997　トレードワークス　2026年12月期　1Q
Point:証券システム案件の進捗と、DXソリューションの開拓

4284　ソルクシーズ　2026年12月期　1Q
Point:SBIグループ向け案件の動向と、クラウドサービスの伸び

9702　アイ・エス・ビー　2026年12月期　1Q
Point:通信、車載、金融各分野の受注バランスと利益率を確認

【卸売業】
3166　ＯＣＨＩHD　2026年3月期　本決算
Point:建材流通の需要動向と、M&Aによる売上増加の影響を確認

3167　ＴＯＫＡＩHD　2026年3月期　本決算
Point:LPガス顧客件数の推移と、エネルギー価格変動の調整状況

7130　ヤマエグループHD　2026年3月期　本決算
Point:食品卸のボリューム拡大と、物流コスト上昇の吸収度を確認

7442　中山福　2026年3月期　本決算
Point:家庭用品の売れ筋変化と、販管費の抑制効果をチェック

7464　セフテック　2026年3月期　本決算
Point:工事用保安用品の需要動向と、レンタル部門の稼働率

7466　ＳＰＫ　2026年3月期　本決算
Point:自動車補修部品の国内外売上高と、為替変動の影響を確認

7472　鳥羽洋行　2026年3月期　本決算
Point:工場自動化関連機器の受注動向と、主要顧客の設備投資

7504　高速　2026年3月期　本決算
Point:食品包装資材の需要と、環境対応製品の採用件数に注目

8052　椿本興業　2026年3月期　本決算
Point:産業用チェーン・搬送システムの受注残高と営業利益

8065　佐藤商事　2026年3月期　本決算
Point:鉄鋼・非鉄金属の市況価格と、セグメント別の収益性

8074　ＹＵＡＳＡ　2026年3月期　本決算
Point:住宅設備・建設機械の国内外売上と、棚卸資産の推移

8084　ＲＹＯＤＥＮ　2026年3月期　本決算
Point:三菱電機製品の取扱高と、半導体・冷熱機器の進捗

8131　ミツウロコグループHD　2026年3月期　本決算
Point:エネルギー価格と天候影響、飲料事業等の損益状況

8137　サンワテクノス　2026年3月期　本決算
Point:産機・電機・電子部品の在庫水準と、受注回復の兆し

8158　ソーダニッカ　2026年3月期　本決算
Point:化学品・合成樹脂の価格動向と、サプライチェーン管理

9849　共同紙販HD　2026年3月期　本決算
Point:紙・パルプの販売価格と、物流費等の販管費の推移

9867　ソレキア　2026年3月期　本決算
Point:富士通製品のシステム開発案件と、ハードウェア売上

9882　イエローハット　2026年3月期　本決算
Point:冬タイヤ需要等の天候要因と、整備部門の利益貢献を確認

9902　日伝　2026年3月期　本決算
Point:自動化ニーズに伴う動力伝導機器の国内受注動向

2693　ＹＫＴ　2026年12月期　1Q
Point:電子部品実装機等の輸出動向と、海外子会社の進捗

2700　木徳神糧　2026年12月期　1Q
Point:米穀の仕入価格動向と、飼料関連事業の損益をチェック

3386　コスモ・バイオ　2026年12月期　1Q
Point:研究用試薬の受注推移と、為替変動による仕入コスト影響

【化学】
3553　共和レザー　2026年3月期　本決算
Point:自動車内装材の採用車種動向と、原材料価格の推移を確認

4120　スガイ化学工業　2026年3月期　本決算
Point:医薬中間体の受託案件の進捗と、操業度の変化を確認

4923　コタ　2026年3月期　本決算
Point:美容室向け店販品の販売状況と、新規導入サロン数を注視

4970　東洋合成工業　2026年3月期　本決算
Point:感光性材料（半導体向け）の需要回復と、設備投資負担

7917　ＺＡＣＲＯＳ　2026年3月期　本決算
Point:液晶・半導体用部材の伸びと、環境配慮パッケージの進捗

7971　東リ　2026年3月期　本決算
Point:内装材の価格転嫁状況と、建築需要に伴う売上高

4958　長谷川香料　2026年9月期　2Q
Point:アジア市場での香料採用数と、売上高営業利益率を注視

4025　多木化学　2026年12月期　1Q
Point:肥料の原材料高影響と、機能性材料の売上進捗を確認

4967　小林製薬　2026年12月期　1Q
Point:新製品の寄与度と、特定事案による経費・損失の有無

8113　ユニ・チャーム　2026年12月期　1Q
Point:アジアを中心とした海外シェアの伸びと、為替影響を確認

【医薬品】
4528　小野薬品工業　2026年3月期　本決算
Point:オプジーボの適応拡大状況と、研究開発費の投資効率

4556　カイノス　2026年3月期　本決算
Point:臨床検査試薬の販売動向と、提携先との共同開発状況

4559　ゼリア新薬工業　2026年3月期　本決算
Point:消化器領域薬の浸透度と、OTC医薬品の利益貢献を確認

4563　アンジェス　2026年12月期　1Q
Point:開発パイプラインの治験進捗と、現預金残高の推移を確認

4572　カルナバイオサイエンス　2026年12月期　1Q
Point:契約一時金の発生有無と、創薬パイプラインの進捗を注視

4588　オンコリスバイオファーマ　2026年12月期　1Q
Point:ライセンス契約の進展状況と、営業キャッシュフローの推移

【ガラス・土石製品】
5262　日本ヒューム　2026年3月期　本決算
Point:下水道関連の製品需要と、太陽光発電事業の収益性を確認

5284　ヤマウHD　2026年3月期　本決算
Point:九州地域のインフラ整備需要と、コンクリート製品の単価

5388　クニミネ工業　2026年3月期　本決算
Point:ベントナイトの国内外需要と、エネルギーコストの影響を確認

5391　エーアンドエーマテリアル　2026年3月期　本決算
Point:不燃建材の需要動向と、製造コスト削減の進捗を注視

5380　新東　2026年6月期　3Q
Point:瓦（かわら）需要の推移と、外壁材事業の採算性をチェック

5302　日本カーボン　2026年12月期　1Q
Point:半導体製造装置用炭素製品の需要と、輸出の為替影響

【鉄鋼・金属製品】
5408　中山製鋼所　2026年3月期　本決算
Point:鉄鋼市況と原料価格のスプレッド、在庫評価損益を確認

5411　ＪＦＥHD　2026年3月期　本決算
Point:粗鋼生産量と、鋼材価格への転嫁状況、海外事業の収益

5464　モリ工業　2026年3月期　本決算
Point:ステンレスパイプの需要と、在庫単価による利益の変動

5480　日本冶金工業　2026年3月期　本決算
Point:高機能合金の受注動向と、ニッケル相場変動の利益影響

5941　中西製作所　2026年3月期　本決算
Point:業務用厨房機器の受注動向と、学校給食・外食向けの伸び

5950　日本パワーファスニング　2026年12月期　1Q
Point:住宅向けファスナーの出荷状況と、生産コストの抑制

7989　立川ブラインド工業　2026年12月期　1Q
Point:ブラインドの価格改定効果と、海外セグメントの利益成長

【機械】
6147　ヤマザキ　2026年3月期　本決算
Point:工作機械の受注状況と、米中・アジアの設備投資動向

6155　高松機械工業　2026年3月期　本決算
Point:自動車・電子部品向け旋盤の受注残と、営業利益率を確認

6158　和井田製作所　2026年3月期　本決算
Point:研削盤の海外輸出進捗と、次期受注予測をチェック

6222　島精機製作所　2026年3月期　本決算
Point:横編機の主要市場（アジア・欧州）の需要と、受注残高

6413　理想科学工業　2026年3月期　本決算
Point:プリンターのインク等消耗品の売上比率と、海外販売状況

7013　ＩＨＩ　2026年3月期　本決算
Point:航空エンジン部門のスペアパーツ需要と、防衛関連の進捗

6156　エーワン精密　2026年6月期　3Q
Point:超硬工具の再研磨需要と、工作機械向け部品の出荷動向

6327　北川精機　2026年6月期　3Q
Point:プリント基板用プレスの受注残と、EV関連への寄与を確認

6340　澁谷工業　2026年6月期　3Q
Point:ボトリングシステムの大型案件進捗と、医療機器の伸び

6223　西部技研　2026年12月期　1Q
Point:EVバッテリー工場向けドライルームの受注と売上進捗

6326　クボタ　2026年12月期　1Q
Point:北米等の海外農機需要と、為替変動による増益額を確認

【電気機器】
6448　ブラザー工業　2026年3月期　本決算
Point:プリンター消耗品の収益性と、工作機械部門の回復度を確認

6629　テクノホライゾン　2026年3月期　本決算
Point:教育用ICT機器とFAカメラの受注バランスに注目

6643　戸上電機製作所　2026年3月期　本決算
Point:電力会社の設備投資に伴う配電制御機器の受注状況

6745　ホーチキ　2026年3月期　本決算
Point:火災報知器のメンテナンス需要と、アジアでの受注拡大

6775　ＴＢグループ　2026年3月期　本決算
Point:店舗向けデジタルサイネージの受注動向と営業損益を確認

6804　ホシデン　2026年3月期　本決算
Point:ゲーム機向け部品の需要予測と、車載・モバイル向け構成比

6832　アオイ電子　2026年3月期　本決算
Point:半導体パッケージの受注動向と、次世代通信関連の進捗

6882　三社電機製作所　2026年3月期　本決算
Point:パワー半導体と電源機器の受注水準、原材料費の推移

6901　澤藤電機　2026年3月期　本決算
Point:トラック用電装品と、冷蔵庫・発電機の国内外需要を確認

6908　イリソ電子工業　2026年3月期　本決算
Point:車載向けコネクタの採用拡大と、工場稼働率による利益率

6976　太陽誘電　2026年3月期　本決算
Point:積層セラミックコンデンサの需要回復と、設備投資計画

6996　ニチコン　2026年3月期　本決算
Point:xEV向けコンデンサの伸びと、家庭用蓄電システムの進捗

6662　ユビテック　2026年6月期　3Q
Point:IoT・AIを活用した安全・健康管理サービスの契約数

6874　協立電機　2026年6月期　3Q
Point:FA・産業システム案件の納期遵守状況と、受注残の消化

6877　ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ　2026年9月期　2Q
Point:自動車向け抵抗溶接関連の設備需要と営業利益を注視

6929　日本セラミック　2026年12月期　1Q
Point:赤外線センサーの車載・民生向け構成比と利益率を確認

【輸送用機器】
6023　ダイハツインフィニアース　2026年3月期　本決算
Point:船舶用ディーゼル機関の受注動向と、営業益の前年同期比

7203　トヨタ自動車　2026年3月期　本決算
Point:世界販売台数の見通しと、電動化投資・為替影響を確認

7211　三菱自動車工業　2026年3月期　本決算
Point:東南アジア市場でのシェア動向と、為替感応度をチェック

7224　新明和工業　2026年3月期　本決算
Point:特装車（塵芥車等）の受注残高と、航空機部品の利益改善

7291　日本プラスト　2026年3月期　本決算
Point:エアバッグ・樹脂部品の採用動向と、国内外の生産コスト

7399　ナンシン　2026年3月期　本決算
Point:産業用キャスターの需要と、物流資材セグメントの利益

【その他金融・銀行・証券】
7164　全国保証　2026年3月期　本決算
Point:住宅ローン保証債務残高の推移と、営業利益率の維持

5830　いよぎんHD　2026年3月期　本決算
Point:貸出金利回りと、有価証券運用による収益状況を確認

7173　東京きらぼしフィナンシャルグループ　2026年3月期　本決算
Point:都内中小企業向け融資の伸びと、デジタルバンクの貢献

8367　南都銀行　2026年3月期　本決算
Point:コア業務純益の推移と、与信関係費用の発生状況を確認

8410　セブン銀行　2026年3月期　本決算
Point:ATM利用件数の回復度と、1件当り手数料単価の動向

8418　山口フィナンシャルグループ　2026年3月期　本決算
Point:資金利益の増減と、地域一体型コンサル事業の収益を確認

8566　リコーリース　2026年3月期　本決算
Point:リース取扱高の推移と、配当性向の目標達成状況を確認

8596　九州リースサービス　2026年3月期　本決算
Point:九州域内の設備投資・不動産需要に伴うリース契約の伸び

8747　豊トラスティ証券　2026年3月期　本決算
Point:受入手数料の推移と、商品先物取引等の売買回転率

【不動産業】
3238　セントラル総合開発　2026年3月期　本決算
Point:マンション分譲の引渡戸数と、次期の契約済進捗率

8864　空港施設　2026年3月期　本決算
Point:空港周辺の施設賃貸収入と、航空需要回復の寄与を確認

8919　カチタス　2026年3月期　本決算
Point:中古住宅の仕入戸数と販売在庫回転率、営業利益をチェック

9706　日本空港ビルデング　2026年3月期　本決算
Point:国際線・国内線の利用旅客数推移と、免税店売上高

3271　ＴＨＥグローバル社　2026年6月期　3Q
Point:不動産販売案件の利益率と、たな卸資産の推移を確認

3286　トラストHD　2026年6月期　3Q
Point:駐車場運営事業の稼働状況と、不動産開発の寄与度

3252　地主　2026年12月期　1Q
Point:地主リート向けの底地売却進捗と、営業利益率を注視

3261　グランディーズ　2026年12月期　1Q
Point:大分・九州中心の住宅分譲受注と、たな卸資産の回転

8996　ハウスフリーダム　2026年12月期　1Q
Point:仲介店舗の来客数動向と、新築戸建の販売進捗を確認

【陸運・海運・倉庫】
9009　京成電鉄　2026年3月期　本決算
Point:スカイライナー等の利用実績と、オリエンタルランド出資比率

9029　ヒガシHD　2026年3月期　本決算
Point:物流・食品輸送の需要と、燃料費、人件費のコスト推移

9063　岡山県貨物運送　2026年3月期　本決算
Point:貨物取扱量の増減と、運賃改定の浸透度、営業益をチェック

9072　ニッコンHD　2026年3月期　本決算
Point:自動車物流の回復状況と、海外セグメントの収益貢献

9143　ＳＧHD　2026年3月期　本決算
Point:宅配便個数と平均単価の動向、国際輸送の収益水準

9107　川崎汽船　2026年3月期　本決算
Point:市況変動（コンテナ船・ばら積み）と、株主還元方針

9119　飯野海運　2026年3月期　本決算
Point:エネルギー輸送の契約状況と、不動産賃貸事業の安定収益

9324　安田倉庫　2026年3月期　本決算
Point:倉庫稼働率と、物流不動産関連の売上・利益貢献を確認

9361　伏木海陸運送　2026年6月期　3Q
Point:港湾運送取扱高と、大型貨物の荷動き、経常利益の変化

【繊維・パルプ・精密・製品・インフラ等】
3202　ダイトウボウ　2026年3月期　本決算
Point:不動産賃貸事業の安定性と、アパレル等の商業部門の損益

3946　トーモク　2026年3月期　本決算
Point:段ボール需要と原燃料費、住宅関連セグメントの収益

5186　ニッタ　2026年3月期　本決算
Point:産業用ベルト需要と、海外拠点（アジア・北米）の利益

5727　東邦チタニウム　2026年3月期　本決算
Point:航空機向けチタン需要と、半導体向け触媒の収益貢献

5742　エヌアイシ・オートテック　2026年3月期　本決算
Point:アルミフレームの受注動向と、半導体設備等の投資需要

7723　愛知時計電機　2026年3月期　本決算
Point:スマート水道メーターの導入進捗と、海外売上高の成長

7731　ニコン　2026年3月期　本決算
Point:半導体露光装置の受注状況と、映像（カメラ）部門の利益

7791　ドリームベッド　2026年3月期　本決算
Point:高級ベッド等の売れ行きと、原材料・物流コストの推移

7966　リンテック　2026年3月期　本決算
Point:半導体関連テープと、ラベル用粘着資材の収益性をチェック

7974　任天堂　2026年3月期　本決算
Point:次世代ハードウェアに関する言及と、ソフトウェア販売本数

7980　重松製作所　2026年3月期　本決算
Point:防毒・防じんマスク等の産業安全用品需要と利益を確認

7987　ナカバヤシ　2026年3月期　本決算
Point:BPO事業の伸長と、紙・事務用品のコスト高転嫁状況

7994　オカムラ　2026年3月期　本決算
Point:オフィス家具の大型案件と、物流システム等の受注残高

9532　大阪瓦斯　2026年3月期　本決算
Point:原料費調整制度のラグ影響と、電力事業の損益状況

1382　ホーブ　2026年6月期　3Q
Point:イチゴ苗の受注状況と、青果物セグメントの利益推移

4958　長谷川香料　2026年9月期　2Q
Point:フレーバー・フレグランスの国内外売上成長と利益率

7792　コラントッテ　2026年9月期　2Q
Point:磁気健康機器の国内外販路拡大と、広告宣伝費の対売上比

3302　帝国繊維　2026年12月期　1Q
Point:防災関連の大型受注状況と、営業利益の進捗率をチェック

5015　ビーピー・カストロール　2026年12月期　1Q
Point:潤滑油の販売数量と単価、営業利益率の安定性を確認

5816　オーナンバ　2026年12月期　1Q
Point:ワイヤーハーネスの車載・産機向け需要と為替影響

7841　遠藤製作所　2026年12月期　1Q
Point:ゴルフヘッド等のスポーツ用品、自動車部品の受注動向

7963　興研　2026年12月期　1Q
Point:防じんマスクの需要推移と、製造原価の抑制状況を分析

7989　立川ブラインド工業　2026年12月期　1Q
Point:建築需要に伴う受注動向と、営業利益の前年同期比

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。

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