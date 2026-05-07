【5月8日】今日の決算発表　214社

【建設業】

1450 ＴＡＮＡＫＥＮ 2026年3月期 本決算

Point:受注残高の推移と、資材高騰による営業利益率の変化をチェック

1720 東急建設 2026年3月期 本決算

Point:次期業績予想と配当方針、手持ち工事の採算性を確認

1768 ソネック 2026年3月期 本決算

Point:公共・民間別の受注動向と、前年同期比の営業益に注目

1893 五洋建設 2026年3月期 本決算

Point:海外工事の進捗と、国内土木・建築の粗利益率を比較

1429 日本アクア 2026年12月期 1Q

Point:断熱材施工件数の伸びと、原材料コストの転嫁状況を確認

1897 金下建設 2026年12月期 1Q

Point:期首の受注残高が売上にどう反映されたか、進捗率をチェック

1899 福田組 2026年12月期 1Q

Point:北陸エリアを中心とした工事進捗と、営業損益の変化を注視

【食料品】

2060 フィード・ワン 2026年3月期 本決算

Point:配合飼料価格の動向と、畜産物セグメントの利益率を確認

2112 塩水港精糖 2026年3月期 本決算

Point:原料糖価格の影響と、バイオ事業の収益貢献度をチェック

2281 プリマハム 2026年3月期 本決算

Point:食肉価格の推移と、加工食品の販売数量・単価をチェック

2282 日本ハム 2026年3月期 本決算

Point:海外事業の利益貢献度と、国内加工事業の採算性を確認

2883 大冷 2026年3月期 本決算

Point:業務用冷凍食品の需要回復と、円安による輸入コスト影響を注視

2206 江崎グリコ 2026年12月期 1Q

Point:主力菓子の国内外での売上成長率と、広告宣伝費の効率を分析

2266 六甲バター 2026年12月期 1Q

Point:原料チーズ価格の変動と、価格改定後の販売数量への影響

2914 日本たばこ産業 2026年12月期 1Q

Point:加熱式たばこのシェア拡大状況と、為替変動の影響を確認

【サービス業】

2139 中広 2026年3月期 本決算

Point:地域フリーペーパーの広告受注動向と、新規事業の売上を確認

2371 カカクコム 2026年3月期 本決算

Point:食べログの飲食店販促支援の伸びと、広告事業の進捗に注目

2378 ルネサンス 2026年3月期 本決算

Point:会員数の回復状況と、新業態店舗の寄与度をチェック

4678 秀英予備校 2026年3月期 本決算

Point:生徒数の増減と、オンライン授業の収益化状況を確認

4792 山田コンサルティンググループ 2026年3月期 本決算

Point:Ｍ＆Ａ仲介の成約件数と、コンサルティング受注残高を注視

6088 シグマクシス・HD 2026年3月期 本決算

Point:コンサルタントの稼働率と、投資事業の評価損益に注目

6557 ＡＩＡＩグループ 2026年3月期 本決算

Point:施設開所状況と、人件費を含めた運営コストの比率を確認

6565 ＡＢホテル 2026年3月期 本決算

Point:平均客室単価（ADR）と稼働率、新規出店の貢献度をチェック

7040 サン・ライフホールディング 2026年3月期 本決算

Point:葬祭件数の動向と、単価の変化、ホテル部門の損益を確認

7089 フォースタートアップス 2026年3月期 本決算

Point:成長企業への人材紹介決定数と、タレントシェアリングの伸び

151A ダイブ 2026年6月期 3Q

Point:リゾートバイト派遣の需要推移と、営業利益率の向上をチェック

6062 チャーム・ケア・コーポレーション 2026年6月期 3Q

Point:ホームの入居率と、不動産売却益の計上タイミングを注視

6050 イー・ガーディアン 2026年9月期 2Q

Point:ゲーム・SNS監視需要の動向と、サイバーセキュリティの伸び

9376 ユーラシア旅行社 2026年9月期 2Q

Point:海外旅行ツアーの催行状況と、売上高の前年同期比を確認

2193 クックパッド 2026年12月期 1Q

Point:国内事業の収益改善策と、固定費削減の進捗状況をチェック

2461 ファンコミュニケーションズ 2026年12月期 1Q

Point:主力アフィリエイト広告の稼働案件数と、営業益の変化

4286 ＣＬHD 2026年12月期 1Q

Point:プロモーション事業の大型案件受注状況と営業利益を注視

4642 オリジナル設計 2026年12月期 1Q

Point:上下水道コンサルティングの受注進捗と、官公庁案件の動向

9339 コーチ・エィ 2026年12月期 1Q

Point:エグゼクティブコーチングの契約継続率と、売上進捗を確認

【小売業】

2666 オートウェーブ 2026年3月期 本決算

Point:車検・整備部門の売上推移と、店舗の効率化状況を確認

2681 ゲオHD 2026年3月期 本決算

Point:セカンドストリートの国内外の出店加速と、既存店売上高

2705 大戸屋HD 2026年3月期 本決算

Point:客単価の上昇と客数のバランス、営業利益の回復度をチェック

2782 セリア 2026年3月期 本決算

Point:円安・原材料高の影響と、既存店の前年同期比売上高に注目

2790 ナフコ 2026年3月期 本決算

Point:DIY関連と家具の売上動向、在庫調整の進捗を確認

3190 ホットマン 2026年3月期 本決算

Point:イエローハット等のフランチャイズ加盟店の収益性をチェック

3221 ヨシックスHD 2026年3月期 本決算

Point:「ニパチ」等の居酒屋業態の客数回復と、新店出店ペース

3352 バッファロー 2026年3月期 本決算

Point:中古車販売台数と、オートバックス加盟店舗の収益を確認

4350 メディカルシステムネットワーク 2026年3月期 本決算

Point:処方箋単価の推移と、医薬品ネットワーク加盟件数の伸び

7134 アップガレージグループ 2026年3月期 本決算

Point:中古カー用品の買取状況と、フランチャイズ部門の収益

7412 アトム 2026年3月期 本決算

Point:不採算店舗の整理状況と、コロワイドグループとのシナジー

7421 カッパ・クリエイト 2026年3月期 本決算

Point:回転寿司の原価率管理と、既存店客数の前年比をチェック

7509 アイエーグループ 2026年3月期 本決算

Point:カー用品と建設、ブライダル各部門の利益貢献度を確認

7616 コロワイド 2026年3月期 本決算

Point:原材料一括調達の効果と、セグメント別の営業利益率に注目

8173 Ｊｏｓｈｉｎ 2026年3月期 本決算

Point:家電・玩具の売上動向と、物流効率化による経費抑制を確認

8282 ケーズHD 2026年3月期 本決算

Point:買い替え需要の動向と、現金値引き競争下の粗利益率に注目

9831 ヤマダHD 2026年3月期 本決算

Point:住宅事業の収益性と、家電販売とのクロスセル状況を確認

3097 物語コーポレーション 2026年6月期 3Q

Point:「焼肉きんぐ」等の高成長継続と、新規出店ペースを注視

3563 ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 2026年9月期 2Q

Point:スシローの国内回復と、海外市場の営業利益成長を確認

8202 ラオックスHD 2026年12月期 1Q

Point:インバウンド需要の寄与と、ギフト事業の収益動向を確認

【情報・通信業】

303A ｖｉｓｕｍｏ 2026年3月期 本決算

Point:SaaSモデルの解約率（チャーンレート）とARPUの推移

3626 ＴＩＳ 2026年3月期 本決算

Point:決済関連IT投資の伸びと、構造改革による利益率向上に注目

3762 テクマトリックス 2026年3月期 本決算

Point:医療クラウドとセキュリティのストック型収益の成長を確認

3766 システムズ・デザイン 2026年3月期 本決算

Point:BPO事業の受注動向と、システム開発の受注残高をチェック

3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2026年3月期 本決算

Point:パッケージライセンスの売上と、保守・クラウドの成長率

3908 コラボス 2026年3月期 本決算

Point:クラウド型コールセンターシステムの新規導入数と営業益

3910 エムケイシステム 2026年3月期 本決算

Point:社会保険労務士向けSaaSの回復と、セキュリティ対策費

3917 アイリッジ 2026年3月期 本決算

Point:O2O支援アプリの月額課金収入と、大型案件の進捗を注視

3926 オープンドア 2026年3月期 本決算

Point:トラベルコの利用回復状況と、広告宣伝費の対売上比率

3934 ベネフィットジャパン 2026年3月期 本決算

Point:MVNOサービスの契約者数純増と、販売チャネルの効率

4390 アイ・ピー・エス 2026年3月期 本決算

Point:フィリピン向け通信インフラ事業の利益成長と設備投資

4483 ＪＭＤＣ 2026年3月期 本決算

Point:健康保険組合データの活用拡大と、EBITDA成長率に注目

4674 クレスコ 2026年3月期 本決算

Point:金融・製造向け開発需要と、エンジニアの稼働率を確認

4689 ＬＩＮＥヤフー 2026年3月期 本決算

Point:LINEとヤフーの統合シナジー、広告および金融の成長

4800 オリコン 2026年3月期 本決算

Point:顧客満足度調査の提供社数推移と、高利益率の維持を確認

9413 テレビ東京HD 2026年3月期 本決算

Point:放送外収益（アニメ、配信、イベント）の成長と海外展開

9432 ＮＴＴ 2026年3月期 本決算

Point:地域会社の利益改善と、データセンター・クラウドの成長性

9436 沖縄セルラー電話 2026年3月期 本決算

Point:ARPU（契約1人当り売上）と、法人向け投資の進捗状況

9478 ＳＥHD・アンド・インキュベーションズ 2026年3月期 本決算

Point:出版事業の電子化進捗と、IT資産運用の成果を確認

9698 クレオ 2026年3月期 本決算

Point:人事・会計パッケージの売上と、受託開発の利益率を確認

9753 アイエックス・ナレッジ 2026年3月期 本決算

Point:主要顧客（金融・通信）のIT予算動向と、受注残高を分析

9759 ＮＳＤ 2026年3月期 本決算

Point:DX関連案件の構成比率向上と、配当性向・株主還元策

9766 コナミグループ 2026年3月期 本決算

Point:デジタルエンタメ（ゲーム）のヒット状況と、カジノ関連

9790 福井コンピュータHD 2026年3月期 本決算

Point:建築・測量CADのシェア動向と、クラウドサービスの伸び

3660 アイスタイル 2026年6月期 3Q

Point:店舗（アットコスメストア）の売上成長とECの収益性

4263 サスメド 2026年6月期 3Q

Point:デジタル治療アプリの開発治験進捗と、提携一時金の計上

4335 ＩＰＳHD 2026年6月期 3Q

Point:保守契約（ストック型）の積み上がりと、営業利益率

9421 エヌジェイHD 2026年6月期 3Q

Point:ゲーム開発受託の採算性と、人材派遣セグメントの稼働状況

3690 イルグルム 2026年9月期 2Q

Point:アドエビスの契約社数推移と、マーケティングDXの伸び

3712 情報企画 2026年9月期 2Q

Point:金融機関向けシステムの保守・更新需要と、受注残高をチェック

4320 ＣＥHD 2026年9月期 2Q

Point:電子カルテ導入の進捗と、医療DX関連の受注動向を確認

4769 ＩＣ 2026年9月期 2Q

Point:交通・決済システム案件の進捗と、ソフトウェア売上高

3663 セルシス 2026年12月期 1Q

Point:イラスト制作ソフトのサブスク利用者数と、グローバル展開

3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2026年12月期 1Q

Point:パズドラのイベント効果と、新規タイトルの寄与を確認

3997 トレードワークス 2026年12月期 1Q

Point:証券システム案件の進捗と、DXソリューションの開拓

4284 ソルクシーズ 2026年12月期 1Q

Point:SBIグループ向け案件の動向と、クラウドサービスの伸び

9702 アイ・エス・ビー 2026年12月期 1Q

Point:通信、車載、金融各分野の受注バランスと利益率を確認

【卸売業】

3166 ＯＣＨＩHD 2026年3月期 本決算

Point:建材流通の需要動向と、M&Aによる売上増加の影響を確認

3167 ＴＯＫＡＩHD 2026年3月期 本決算

Point:LPガス顧客件数の推移と、エネルギー価格変動の調整状況

7130 ヤマエグループHD 2026年3月期 本決算

Point:食品卸のボリューム拡大と、物流コスト上昇の吸収度を確認

7442 中山福 2026年3月期 本決算

Point:家庭用品の売れ筋変化と、販管費の抑制効果をチェック

7464 セフテック 2026年3月期 本決算

Point:工事用保安用品の需要動向と、レンタル部門の稼働率

7466 ＳＰＫ 2026年3月期 本決算

Point:自動車補修部品の国内外売上高と、為替変動の影響を確認

7472 鳥羽洋行 2026年3月期 本決算

Point:工場自動化関連機器の受注動向と、主要顧客の設備投資

7504 高速 2026年3月期 本決算

Point:食品包装資材の需要と、環境対応製品の採用件数に注目

8052 椿本興業 2026年3月期 本決算

Point:産業用チェーン・搬送システムの受注残高と営業利益

8065 佐藤商事 2026年3月期 本決算

Point:鉄鋼・非鉄金属の市況価格と、セグメント別の収益性

8074 ＹＵＡＳＡ 2026年3月期 本決算

Point:住宅設備・建設機械の国内外売上と、棚卸資産の推移

8084 ＲＹＯＤＥＮ 2026年3月期 本決算

Point:三菱電機製品の取扱高と、半導体・冷熱機器の進捗

8131 ミツウロコグループHD 2026年3月期 本決算

Point:エネルギー価格と天候影響、飲料事業等の損益状況

8137 サンワテクノス 2026年3月期 本決算

Point:産機・電機・電子部品の在庫水準と、受注回復の兆し

8158 ソーダニッカ 2026年3月期 本決算

Point:化学品・合成樹脂の価格動向と、サプライチェーン管理

9849 共同紙販HD 2026年3月期 本決算

Point:紙・パルプの販売価格と、物流費等の販管費の推移

9867 ソレキア 2026年3月期 本決算

Point:富士通製品のシステム開発案件と、ハードウェア売上

9882 イエローハット 2026年3月期 本決算

Point:冬タイヤ需要等の天候要因と、整備部門の利益貢献を確認

9902 日伝 2026年3月期 本決算

Point:自動化ニーズに伴う動力伝導機器の国内受注動向

2693 ＹＫＴ 2026年12月期 1Q

Point:電子部品実装機等の輸出動向と、海外子会社の進捗

2700 木徳神糧 2026年12月期 1Q

Point:米穀の仕入価格動向と、飼料関連事業の損益をチェック

3386 コスモ・バイオ 2026年12月期 1Q

Point:研究用試薬の受注推移と、為替変動による仕入コスト影響

【化学】

3553 共和レザー 2026年3月期 本決算

Point:自動車内装材の採用車種動向と、原材料価格の推移を確認

4120 スガイ化学工業 2026年3月期 本決算

Point:医薬中間体の受託案件の進捗と、操業度の変化を確認

4923 コタ 2026年3月期 本決算

Point:美容室向け店販品の販売状況と、新規導入サロン数を注視

4970 東洋合成工業 2026年3月期 本決算

Point:感光性材料（半導体向け）の需要回復と、設備投資負担

7917 ＺＡＣＲＯＳ 2026年3月期 本決算

Point:液晶・半導体用部材の伸びと、環境配慮パッケージの進捗

7971 東リ 2026年3月期 本決算

Point:内装材の価格転嫁状況と、建築需要に伴う売上高

4958 長谷川香料 2026年9月期 2Q

Point:アジア市場での香料採用数と、売上高営業利益率を注視

4025 多木化学 2026年12月期 1Q

Point:肥料の原材料高影響と、機能性材料の売上進捗を確認

4967 小林製薬 2026年12月期 1Q

Point:新製品の寄与度と、特定事案による経費・損失の有無

8113 ユニ・チャーム 2026年12月期 1Q

Point:アジアを中心とした海外シェアの伸びと、為替影響を確認

【医薬品】

4528 小野薬品工業 2026年3月期 本決算

Point:オプジーボの適応拡大状況と、研究開発費の投資効率

4556 カイノス 2026年3月期 本決算

Point:臨床検査試薬の販売動向と、提携先との共同開発状況

4559 ゼリア新薬工業 2026年3月期 本決算

Point:消化器領域薬の浸透度と、OTC医薬品の利益貢献を確認

4563 アンジェス 2026年12月期 1Q

Point:開発パイプラインの治験進捗と、現預金残高の推移を確認

4572 カルナバイオサイエンス 2026年12月期 1Q

Point:契約一時金の発生有無と、創薬パイプラインの進捗を注視

4588 オンコリスバイオファーマ 2026年12月期 1Q

Point:ライセンス契約の進展状況と、営業キャッシュフローの推移

【ガラス・土石製品】

5262 日本ヒューム 2026年3月期 本決算

Point:下水道関連の製品需要と、太陽光発電事業の収益性を確認

5284 ヤマウHD 2026年3月期 本決算

Point:九州地域のインフラ整備需要と、コンクリート製品の単価

5388 クニミネ工業 2026年3月期 本決算

Point:ベントナイトの国内外需要と、エネルギーコストの影響を確認

5391 エーアンドエーマテリアル 2026年3月期 本決算

Point:不燃建材の需要動向と、製造コスト削減の進捗を注視

5380 新東 2026年6月期 3Q

Point:瓦（かわら）需要の推移と、外壁材事業の採算性をチェック

5302 日本カーボン 2026年12月期 1Q

Point:半導体製造装置用炭素製品の需要と、輸出の為替影響

【鉄鋼・金属製品】

5408 中山製鋼所 2026年3月期 本決算

Point:鉄鋼市況と原料価格のスプレッド、在庫評価損益を確認

5411 ＪＦＥHD 2026年3月期 本決算

Point:粗鋼生産量と、鋼材価格への転嫁状況、海外事業の収益

5464 モリ工業 2026年3月期 本決算

Point:ステンレスパイプの需要と、在庫単価による利益の変動

5480 日本冶金工業 2026年3月期 本決算

Point:高機能合金の受注動向と、ニッケル相場変動の利益影響

5941 中西製作所 2026年3月期 本決算

Point:業務用厨房機器の受注動向と、学校給食・外食向けの伸び

5950 日本パワーファスニング 2026年12月期 1Q

Point:住宅向けファスナーの出荷状況と、生産コストの抑制

7989 立川ブラインド工業 2026年12月期 1Q

Point:ブラインドの価格改定効果と、海外セグメントの利益成長

【機械】

6147 ヤマザキ 2026年3月期 本決算

Point:工作機械の受注状況と、米中・アジアの設備投資動向

6155 高松機械工業 2026年3月期 本決算

Point:自動車・電子部品向け旋盤の受注残と、営業利益率を確認

6158 和井田製作所 2026年3月期 本決算

Point:研削盤の海外輸出進捗と、次期受注予測をチェック

6222 島精機製作所 2026年3月期 本決算

Point:横編機の主要市場（アジア・欧州）の需要と、受注残高

6413 理想科学工業 2026年3月期 本決算

Point:プリンターのインク等消耗品の売上比率と、海外販売状況

7013 ＩＨＩ 2026年3月期 本決算

Point:航空エンジン部門のスペアパーツ需要と、防衛関連の進捗

6156 エーワン精密 2026年6月期 3Q

Point:超硬工具の再研磨需要と、工作機械向け部品の出荷動向

6327 北川精機 2026年6月期 3Q

Point:プリント基板用プレスの受注残と、EV関連への寄与を確認

6340 澁谷工業 2026年6月期 3Q

Point:ボトリングシステムの大型案件進捗と、医療機器の伸び

6223 西部技研 2026年12月期 1Q

Point:EVバッテリー工場向けドライルームの受注と売上進捗

6326 クボタ 2026年12月期 1Q

Point:北米等の海外農機需要と、為替変動による増益額を確認

【電気機器】

6448 ブラザー工業 2026年3月期 本決算

Point:プリンター消耗品の収益性と、工作機械部門の回復度を確認

6629 テクノホライゾン 2026年3月期 本決算

Point:教育用ICT機器とFAカメラの受注バランスに注目

6643 戸上電機製作所 2026年3月期 本決算

Point:電力会社の設備投資に伴う配電制御機器の受注状況

6745 ホーチキ 2026年3月期 本決算

Point:火災報知器のメンテナンス需要と、アジアでの受注拡大

6775 ＴＢグループ 2026年3月期 本決算

Point:店舗向けデジタルサイネージの受注動向と営業損益を確認

6804 ホシデン 2026年3月期 本決算

Point:ゲーム機向け部品の需要予測と、車載・モバイル向け構成比

6832 アオイ電子 2026年3月期 本決算

Point:半導体パッケージの受注動向と、次世代通信関連の進捗

6882 三社電機製作所 2026年3月期 本決算

Point:パワー半導体と電源機器の受注水準、原材料費の推移

6901 澤藤電機 2026年3月期 本決算

Point:トラック用電装品と、冷蔵庫・発電機の国内外需要を確認

6908 イリソ電子工業 2026年3月期 本決算

Point:車載向けコネクタの採用拡大と、工場稼働率による利益率

6976 太陽誘電 2026年3月期 本決算

Point:積層セラミックコンデンサの需要回復と、設備投資計画

6996 ニチコン 2026年3月期 本決算

Point:xEV向けコンデンサの伸びと、家庭用蓄電システムの進捗

6662 ユビテック 2026年6月期 3Q

Point:IoT・AIを活用した安全・健康管理サービスの契約数

6874 協立電機 2026年6月期 3Q

Point:FA・産業システム案件の納期遵守状況と、受注残の消化

6877 ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 2026年9月期 2Q

Point:自動車向け抵抗溶接関連の設備需要と営業利益を注視

6929 日本セラミック 2026年12月期 1Q

Point:赤外線センサーの車載・民生向け構成比と利益率を確認

【輸送用機器】

6023 ダイハツインフィニアース 2026年3月期 本決算

Point:船舶用ディーゼル機関の受注動向と、営業益の前年同期比

7203 トヨタ自動車 2026年3月期 本決算

Point:世界販売台数の見通しと、電動化投資・為替影響を確認

7211 三菱自動車工業 2026年3月期 本決算

Point:東南アジア市場でのシェア動向と、為替感応度をチェック

7224 新明和工業 2026年3月期 本決算

Point:特装車（塵芥車等）の受注残高と、航空機部品の利益改善

7291 日本プラスト 2026年3月期 本決算

Point:エアバッグ・樹脂部品の採用動向と、国内外の生産コスト

7399 ナンシン 2026年3月期 本決算

Point:産業用キャスターの需要と、物流資材セグメントの利益

【その他金融・銀行・証券】

7164 全国保証 2026年3月期 本決算

Point:住宅ローン保証債務残高の推移と、営業利益率の維持

5830 いよぎんHD 2026年3月期 本決算

Point:貸出金利回りと、有価証券運用による収益状況を確認

7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

Point:都内中小企業向け融資の伸びと、デジタルバンクの貢献

8367 南都銀行 2026年3月期 本決算

Point:コア業務純益の推移と、与信関係費用の発生状況を確認

8410 セブン銀行 2026年3月期 本決算

Point:ATM利用件数の回復度と、1件当り手数料単価の動向

8418 山口フィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

Point:資金利益の増減と、地域一体型コンサル事業の収益を確認

8566 リコーリース 2026年3月期 本決算

Point:リース取扱高の推移と、配当性向の目標達成状況を確認

8596 九州リースサービス 2026年3月期 本決算

Point:九州域内の設備投資・不動産需要に伴うリース契約の伸び

8747 豊トラスティ証券 2026年3月期 本決算

Point:受入手数料の推移と、商品先物取引等の売買回転率

【不動産業】

3238 セントラル総合開発 2026年3月期 本決算

Point:マンション分譲の引渡戸数と、次期の契約済進捗率

8864 空港施設 2026年3月期 本決算

Point:空港周辺の施設賃貸収入と、航空需要回復の寄与を確認

8919 カチタス 2026年3月期 本決算

Point:中古住宅の仕入戸数と販売在庫回転率、営業利益をチェック

9706 日本空港ビルデング 2026年3月期 本決算

Point:国際線・国内線の利用旅客数推移と、免税店売上高

3271 ＴＨＥグローバル社 2026年6月期 3Q

Point:不動産販売案件の利益率と、たな卸資産の推移を確認

3286 トラストHD 2026年6月期 3Q

Point:駐車場運営事業の稼働状況と、不動産開発の寄与度

3252 地主 2026年12月期 1Q

Point:地主リート向けの底地売却進捗と、営業利益率を注視

3261 グランディーズ 2026年12月期 1Q

Point:大分・九州中心の住宅分譲受注と、たな卸資産の回転

8996 ハウスフリーダム 2026年12月期 1Q

Point:仲介店舗の来客数動向と、新築戸建の販売進捗を確認

【陸運・海運・倉庫】

9009 京成電鉄 2026年3月期 本決算

Point:スカイライナー等の利用実績と、オリエンタルランド出資比率

9029 ヒガシHD 2026年3月期 本決算

Point:物流・食品輸送の需要と、燃料費、人件費のコスト推移

9063 岡山県貨物運送 2026年3月期 本決算

Point:貨物取扱量の増減と、運賃改定の浸透度、営業益をチェック

9072 ニッコンHD 2026年3月期 本決算

Point:自動車物流の回復状況と、海外セグメントの収益貢献

9143 ＳＧHD 2026年3月期 本決算

Point:宅配便個数と平均単価の動向、国際輸送の収益水準

9107 川崎汽船 2026年3月期 本決算

Point:市況変動（コンテナ船・ばら積み）と、株主還元方針

9119 飯野海運 2026年3月期 本決算

Point:エネルギー輸送の契約状況と、不動産賃貸事業の安定収益

9324 安田倉庫 2026年3月期 本決算

Point:倉庫稼働率と、物流不動産関連の売上・利益貢献を確認

9361 伏木海陸運送 2026年6月期 3Q

Point:港湾運送取扱高と、大型貨物の荷動き、経常利益の変化

【繊維・パルプ・精密・製品・インフラ等】

3202 ダイトウボウ 2026年3月期 本決算

Point:不動産賃貸事業の安定性と、アパレル等の商業部門の損益

3946 トーモク 2026年3月期 本決算

Point:段ボール需要と原燃料費、住宅関連セグメントの収益

5186 ニッタ 2026年3月期 本決算

Point:産業用ベルト需要と、海外拠点（アジア・北米）の利益

5727 東邦チタニウム 2026年3月期 本決算

Point:航空機向けチタン需要と、半導体向け触媒の収益貢献

5742 エヌアイシ・オートテック 2026年3月期 本決算

Point:アルミフレームの受注動向と、半導体設備等の投資需要

7723 愛知時計電機 2026年3月期 本決算

Point:スマート水道メーターの導入進捗と、海外売上高の成長

7731 ニコン 2026年3月期 本決算

Point:半導体露光装置の受注状況と、映像（カメラ）部門の利益

7791 ドリームベッド 2026年3月期 本決算

Point:高級ベッド等の売れ行きと、原材料・物流コストの推移

7966 リンテック 2026年3月期 本決算

Point:半導体関連テープと、ラベル用粘着資材の収益性をチェック

7974 任天堂 2026年3月期 本決算

Point:次世代ハードウェアに関する言及と、ソフトウェア販売本数

7980 重松製作所 2026年3月期 本決算

Point:防毒・防じんマスク等の産業安全用品需要と利益を確認

7987 ナカバヤシ 2026年3月期 本決算

Point:BPO事業の伸長と、紙・事務用品のコスト高転嫁状況

7994 オカムラ 2026年3月期 本決算

Point:オフィス家具の大型案件と、物流システム等の受注残高

9532 大阪瓦斯 2026年3月期 本決算

Point:原料費調整制度のラグ影響と、電力事業の損益状況

1382 ホーブ 2026年6月期 3Q

Point:イチゴ苗の受注状況と、青果物セグメントの利益推移

4958 長谷川香料 2026年9月期 2Q

Point:フレーバー・フレグランスの国内外売上成長と利益率

7792 コラントッテ 2026年9月期 2Q

Point:磁気健康機器の国内外販路拡大と、広告宣伝費の対売上比

3302 帝国繊維 2026年12月期 1Q

Point:防災関連の大型受注状況と、営業利益の進捗率をチェック

5015 ビーピー・カストロール 2026年12月期 1Q

Point:潤滑油の販売数量と単価、営業利益率の安定性を確認

5816 オーナンバ 2026年12月期 1Q

Point:ワイヤーハーネスの車載・産機向け需要と為替影響

7841 遠藤製作所 2026年12月期 1Q

Point:ゴルフヘッド等のスポーツ用品、自動車部品の受注動向

7963 興研 2026年12月期 1Q

Point:防じんマスクの需要推移と、製造原価の抑制状況を分析

7989 立川ブラインド工業 2026年12月期 1Q

Point:建築需要に伴う受注動向と、営業利益の前年同期比

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。