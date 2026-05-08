人気のコンパクトSUVに最上級の特別仕様車5月7日、ボルボ・カー・ジャパンはコンパクトSUV『XC40』の特別仕様車、『ボルボXC40ウルトラB4 AWDセレクション』を発売した。【画像】400ps&2シーターの超速バン？欧州で発表された商用モデル『ボルボEX30カーゴ』全5枚XC40は2018年の導入以来、日本国内では最も販売台数の多い人気モデルで、2代目となる現行モデルは、全車がマイルドハイブリッドとなっている。ボルボXC40に、