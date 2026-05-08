右ふくらはぎ痛からの復帰を目指すソフトバンクのダウンズが筑後ファーム施設でキャッチボールや打撃練習など、約1時間半汗を流した。ニカラグア代表で出場したWBC敗退後、来日したものの右ふくらはぎの張りで3月17日から戦線離脱。みずほペイペイドームでリハビリを続けており、実戦に近いメニューを取り入れるためにこの日から練習場所を筑後に移した。5月下旬の実戦復帰を目指し、強度を上げていく。