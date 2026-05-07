5月7日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香がたまごっちでお目当てであったややこーんっちに出会えたことを報告してくれた。 -「全部私の好きな色で構成されたたまごっち」- 矢島ディレクターに買ってもらったたまごっちを２週間