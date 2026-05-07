6月6日に公開予定の映画『おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？』のオフィシャルXが最新情報を公開したが、そこに掲載されたある人物の名が話題になっている。「同投稿では6人が並ぶビジュアルとともに、主演に《Aぇ！ group》《草間リチャード敬太》《西村拓哉》と出演者の名前が記されています。草間さんは2025年10月に東京都新宿区の路上で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕され、同年11月にグループ脱退を発