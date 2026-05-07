「美少女がイケメンに」女装インフルエンサー、すっぴんとの比較ショットが話題！ 「タイプすぎてやばい」
「美少女がイケメンに」女装インフルエンサー、すっぴんとの比較ショットが話題！ 「タイプすぎてやばい」
インフルエンサーのめるさんは5月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。女装した姿とすっぴん姿の比較ショットを公開し、話題となっています。
【写真】女装＆すっぴんの比較ショットが話題に
「むしろすっぴん好き」めるさんは「加工とすっぴんとの差分」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が女装した姿、2枚目がすっぴんの姿です。女装姿が美しいのはもちろんですが、すっぴん姿は長髪の美男子といった印象。このギャップがX上で注目を集めています。
この投稿には「すっぴんから美人すぎる」「美少女がイケメンになった」「さわやかすぎる」「肌キレイすぎないか」「タイプすぎてやばい」「むしろすっぴん好き」などの声が寄せられました。
「加工するのはもったいない」また、7日には「メイドコス、重加工より薄加工の方が盛れてる希ガス」とつづり、メイド服姿の自撮りショットを公開。キュートな姿に「加工しない方が可愛いんじゃないですか」「加工するのはもったいない」といった声が寄せられています。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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