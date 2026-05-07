能登半島地震の発生から2年4カ月が経った。女優の仲間由紀恵は5月1日、復興支援プロジェクトに参加したが、“激変”した姿が注目を集めている。この日、石川県七尾市石崎町では、公費解体などで更地になった土地を花で埋め尽くすという「一人一花 in 能登半島」活動がおこなわれた。「女優の常盤貴子さんがアンバサダーを務め、今回は15カ所めとなる節目の回でした。常盤さんのはからいで、プライベートでも親交の深い仲間さん